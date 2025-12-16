終於輪到台灣交付？洛克希德馬丁高調宣布，格林維爾工廠完成歐洲兩國F-16V戰機訂單

美國國防巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）日前宣布，其位於南卡羅來納州格林維爾（Greenville）的生產線，近期完成保加利亞與斯洛伐克兩國、採購的F-16 Block 70戰機生產工作，很快就能將新戰機交付給兩個歐洲國家，Block 70型的F-16戰機，也就外界俗稱的F-16V戰機，預期這批戰機將成為兩國空軍新核心，用於執行北約（NATO）防衛任務。

這批戰機，都是透過美國政府的「外國軍事銷售」（FMS）流程進行採購，並已完成最終驗收程序。

洛克希德馬丁向媒體表示，隨著完整的F-16V機隊交付，保加利亞與斯洛伐克將具備提供國土防空及參與北約空中巡邏（air policing）任務的能力。這些新戰機在設計上，可直接與北約現有系統連線，並支援歐洲現有F-16使用國的任務模式。

報導中還提到，新完工的F-16V戰機，被視為兩個東歐國家國防現代化計畫的關鍵，不只能提升其訓練和作戰能力，還可以與全球29個F-16使用國接軌互通交流資訊。

新出廠的斯洛伐克F-16V戰機。（翻攝自洛克希德馬丁）

而且，新款F-16V戰機也具備多項先進系統：

APG-83 AESA雷達：與五代戰機F-35的雷達擁有95%的軟體通用性，和70%的硬體通用性，大幅提升探測與追蹤能力。

現代化座艙：配備數位化儀表與先進航電系統。

結構壽命：新戰機身壽命長達12000小時，比早期型號大幅延長。

安全系統：搭載自動地面防撞系統（Auto GCAS），有效提升飛行員生存率。

適型油箱（CFT）：增加航程與滯空時間，且不佔用武器掛載點。

新出廠的保加利亞F-16V戰機。（翻攝自洛克希德馬丁）

由於洛馬旗下的格林維爾工廠，是目前全球唯一運作中的F-16生產線，聘僱超過1500個高技術工作崗位。隨著這兩國訂單的完成，該產線預計將能更有效率地處理，後續積壓的國際訂單，舉例來說，中華民國空軍那66架積欠多時的F-16V戰機。

