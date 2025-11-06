終於迎來解禁！台南養豬場「豬隻出門了」畫面曝光

記者柯美儀／台北報導

台南市學甲地區的養豬場出豬情況。（圖／農業部提供）

台灣發生非洲豬瘟，經各單位全力防堵疫情，全台活豬禁運令，今（6）日中午解除。農業部長陳駿季今在記者會中表示，已確認台中梧棲豬瘟為單一案例、未擴散到其他豬場，前進應變所將於今日撤回，後續疫情監控仍不鬆懈。禁令解除後，各地養豬場紛紛出豬，恢復出貨作業，相關畫面也隨之曝光。

陳駿季表示，前進應變所將於今日任務結束，撤回台北，雖目前疫情判定為「清零」狀態，但解封後的監控仍不可鬆懈。後續將維持每週召開應變會議，並針對解封後第四階段防疫措施進行精進，強度雖不如第三階段嚴格，但仍會持續掌握場內健康及監測狀況。

陳駿季也說，未落實廚餘蒸煮是病毒可能傳播的重要途徑，若縣市尚未達到「稽查落實、監測即時、法規完備」，廚餘養豬禁令將持續不解除。同時呼籲各縣市應強化橫向合作，不應讓第一線動保人員獨自承擔過量防疫工作。

