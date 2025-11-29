終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導
隨著時間越來越接近明（2026）年縣市長及縣市議員大選，各黨的多方派系及勢力，也已積極展開布局；例如民進黨立委王世堅，縱使已多次公開表態，無意角逐台北市長大位，但似乎仍自行扮演「母雞」角色，頻頻為即將參選市議員的子弟兵，如中山大同選區的賴俊翰、松山信義區的呂瀅瀅等人，大力拉抬聲勢。今（29）早他再次為賴站台，親自為其背書，甚至說，要將自己效力議會20年的經驗，傳承給這樣的優秀接棒人。
王世堅受訪時說明，他跟賴俊翰及其家庭，是擁有「兩代交情」的好友；賴的父母親，與他保持友好關係逾30年，過去也曾在事業上合作過。他繼續說：「所以，我們彼此相知甚深，賴俊翰也是我從小看到大，在這樣的過程中，我好幾次親眼目睹他深受家庭教育影響，是一個非常善良、誠懇、溫馨、做事又認真負責的小孩」。
「因此我就在想，當我進入立法院以後，在中山區這邊的棒子，應該就要交給賴俊翰來傳承」，王世堅說。
民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）
他進一步表示，自己待在議會這麼久，對一件事情感觸很深，就是人類歷史的進步，通常都是因為有人敢提不一樣的聲音。例如科學領域，先後有萊特、愛因斯坦、牛頓，而政治同樣是如此，正因為我們能容許各種不一樣的聲音，所以台灣的民主政治發展，才可以像現在這樣如此成熟。王世堅續指，自己任職市議會期間，先後經歷馬英九、郝龍斌、柯文哲、蔣萬安等市長，「我從打馬、屠龍、一直到柯學家、後來成為『蔣師』，做了十幾年在野黨，認知到不一樣的聲音非常重要」。
王世堅又說，如今民進黨在議會的席次也不斷式微，所以，讓不一樣的聲音能進入議會，顯得更加重要。因此他認為，一定要找接棒人，能傳承自己過去在議會的精神，要勇敢奮戰、給執政者當頭棒喝、發出不一樣的聲音，而身為政治新人、年紀也很輕的賴俊翰，就是一個好人選。「我相信，賴俊翰一定做得到，他的父親、家庭，曾給他很嚴格的訓練與要求；另，他在服役期間擔任海軍儀隊、為我們國家的付出比一般人多」，王世堅說。
他還透露，賴俊翰還曾經連兩年，在忠烈祠、中正堂表演持槍、刺刀，這些都很有危險性、挑戰性，但最後都做到了、忍下來了。因此王世堅說，綜觀賴俊翰整段成長過程，感覺他很適合繼續來政治的領域，持續歷練茁壯；他也相信，賴絕對能為社會提出很多的好的建言，尤其是如何經營台北市政的部分。
民進黨北市議員擬參選人賴俊翰。（圖／民視新聞）
至於為何不斷表態無意選台北市長、但又自己當起「母雞」，拉抬新人聲勢？王世堅則回應說：「為國家、社會舉才人人有責啦！尤其，我當過那麼多屆議員，更深知推動市政建設時，監督責任非常重大；尤其，執政黨議員通常得配合市長及執政團隊的政策，所以監督就是在野黨的責任」。
王世堅也感嘆，很可惜地，台北市自從陳水扁執政完以後，民進黨就一直是在野黨；但也正因如此，更必須將監督、提出不同的聲音，視為非常重要的任務。他直言說，台北市是我們台灣的首都，施政更需要議會的時刻監督、協助推動。「這部分我也是責無旁貸，所以我認為，應該將過去20年效力議會的經驗，繼續傳承給優秀的接棒人」，他說。
