終於點頭！民進黨明徵召鄭朝方參選竹縣

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

民進黨在新竹縣的布局遲遲未定，原屬意派竹北市長鄭朝方參選，但鄭態度不明朗。一番波折後，民進黨拍板明（10）日早上選對會正式徵召鄭朝方，下午召開記者會，由總統兼任民進黨主席賴清德為鄭披上競選披帶。

民進黨拍板明（9）日早上選對會正式徵召鄭朝方。（圖／資料照）

民進黨過去在新竹縣選戰打得艱辛，本來評估藍營分裂、鄭朝方在竹北治理有方，獲得好評價，有望藉此「藍天換綠地」，從一開始就鎖定鄭參選，但傳出鄭想爭取連任竹北市長，態度不明朗。

廣告 廣告

對此，賴清德曾多次勸進，更出動鄭朝方父母、前新竹縣長鄭永金夫婦。原本3日拍板提名，但後因空軍飛官失事，黨中央認為時機不適當，因此延緩，但外界也猜測或許是鄭未正式同意。

不過《三立》引據地方人士說法，新竹縣整體布局都是以鄭參選為方向進行，不僅多方徵詢竹北市長接棒人選，上週也剛完成竹北東區議員「六搶四」的初選電話民調，同時整軍全縣地方組織。

更多FTNN新聞網報導

鄉民監察院／民進黨竹縣提名卡關？謝寒冰爆鄭朝方抗拒因「家裡有困難」：伸頭縮頭都是一刀

鄭朝方答應出戰新竹縣長？傳民進黨周三正式提名

白營徵召邱臣遠選竹北！鄭朝方2026大選動向受矚 民進黨回應了

