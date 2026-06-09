終於點頭！民進黨明徵召鄭朝方參選竹縣
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
民進黨在新竹縣的布局遲遲未定，原屬意派竹北市長鄭朝方參選，但鄭態度不明朗。一番波折後，民進黨拍板明（10）日早上選對會正式徵召鄭朝方，下午召開記者會，由總統兼任民進黨主席賴清德為鄭披上競選披帶。
民進黨過去在新竹縣選戰打得艱辛，本來評估藍營分裂、鄭朝方在竹北治理有方，獲得好評價，有望藉此「藍天換綠地」，從一開始就鎖定鄭參選，但傳出鄭想爭取連任竹北市長，態度不明朗。
對此，賴清德曾多次勸進，更出動鄭朝方父母、前新竹縣長鄭永金夫婦。原本3日拍板提名，但後因空軍飛官失事，黨中央認為時機不適當，因此延緩，但外界也猜測或許是鄭未正式同意。
不過《三立》引據地方人士說法，新竹縣整體布局都是以鄭參選為方向進行，不僅多方徵詢竹北市長接棒人選，上週也剛完成竹北東區議員「六搶四」的初選電話民調，同時整軍全縣地方組織。
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