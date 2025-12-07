終於！全台第3家「島語」12／29開幕 這天起開放搶訂

【陳怡慧／綜合報導】桃園人看過來！「漢來美食集團」旗下指標性自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，自今年7月31日停業改裝後，即引發外界高度關注。業者3日宣布，門店將以全新升級品牌「島語」重新亮相，並於12月29日正式開幕；12月11日將同步開放電話與線上訂位，提供民眾搶先預約。

「島語」是漢來美食於2022年10月推出的全新Buffet品牌，被視為升級版「漢來海港」，主打「一餐檯、一Fine Dining」的設計概念。餐廳內規劃海鮮、日料、冷盤海鮮等8大主題餐區，總計提供超過200道精緻料理，每座餐檯更搭配與菜色相應的佐餐酒，打造更具質感的用餐體驗。目前品牌已於台北漢來及高雄漢神展店，此次桃園台茂店將成為全台第3間分店。

「島語」的餐價平日午餐、平假日下午茶每人餐費皆為1490元，平日晚餐級假日午餐，每人餐費皆為1790元，假日晚餐餐費則為2090元，以上均外加10%服務費。業者指出，桃園台茂店將於12月11日（週四）開放預訂，預約範圍為12月29日（週一）晚餐至2026年2月28日（週六）。至於農曆春節期間除夕（2/16）至初五（2/21）的訂位，則將於2026年1月6日（週二）另行開放。此外，自2026年1月9日（週五）起，餐廳也將提供下午餐時段，滿足更多元的用餐需求。

漢來美食表示，「漢來海港」自2014年進駐桃園台茂購物中心以來，深受當地消費者喜愛，Google評論長期維持4.2顆星，是許多家庭聚餐與企業宴會的熱門選擇。然而，因應近年桃園人口快速成長，加上消費者對餐飲品質期待提升，集團最終決定將門店全面升級為「島語」，以提供更高品質的自助餐體驗，期望為桃園市場帶來全新亮點。

「島語」桃園台茂店餐價。翻攝《島語》粉專

