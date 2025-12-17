終於！吳思瑤幕僚吳奕萱掀牌 宣布投入「這區」市議員選戰

即時中心／顏一軒報導

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今（17）日宣布投入2026年新北市議員第三選區（新莊區）選戰。吳奕萱指出，今年是她投入政治實務工作的第十年，「我熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算稱為蚊子館和煙火式撒幣」，期盼能為新北、新莊人帶來更多進步的力量。





吳奕萱表示，她來自再普通不過的家庭，爸爸媽媽都是基層公務員，家族沒有任何人參與過政治；為了爭取更好的學習環境，高中、大學我北上求學，到如今在新北市扎根，新北成為她的新家鄉。

隨後，吳奕萱受到2014年太陽花學運啟蒙，曾歷經苗博雅競選團隊、民進黨台北市議員王威中辦公室、民進黨中央黨部文宣部歷練，學習傾聽多元意見，將需要轉化為政策，解決人民的困難。

吳奕萱加入吳思瑤委員國會辦公室後，參與教育、文化政策推動，吳思瑤也支持她落實性平的理想，曾參與推廣運動平權、負責跟騷法與性平三法等法案，她草擬法案，向衛福部保護司長溝通、遊說，促成兒少性剝削條例正式三讀通過「購買與販售同罪」條款。

她強調，「我熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算稱為蚊子館和煙火式撒幣；在新北市議會，有許多優秀的前輩，但這個精銳團隊因為席次不夠壯大，拼得很辛苦；我希望加入這個團隊，和大家一起翻轉舊版圖，能為新北、為新莊人帶來更多進步的力量，我是吳奕萱，新莊新萱言，新莊會向前」。









