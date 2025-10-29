終於！立霧溪堰塞湖潰壩「無傷亡」 靳珩隧道西口重見天日畫面曝光

即時中心／廖予瑄、李美妍報導



花蓮縣台8線靳珩隧道燕子口因本（10）月17日發生土石崩坍，堵塞立霧溪，並形成堰塞湖。今（29）日上午堰塞湖發生潰壩，大部分的水體流入下游，幸好沒有災情發生，目前水位已下降至原河道，警戒已解除。而遭大水淹沒多日的靳珩隧道西口，如今也重見天日。

林業保育署指出，今日上午花蓮及宜蘭分署與施工團隊，持續針對堰塞湖的壩體降挖，並進行引流作業。在上午11時25分左右，現場人員發現溢流水量逐漸增大；到了上午11時40分，堰塞湖壩體幾乎完全潰決，大量湖水沖進下游；幸好現場做足防範措施，立霧溪下游人員與設施均無受傷、受損。

堰塞湖的湖水全數傾瀉到下游後，目前水位已下降至原本河道的高度，警戒也已解除。而被淹沒多日的靳珩隧道西口，如今也重見天日。

