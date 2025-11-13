終於！車泡水中3天 煙波B1停車場水抽完

宜蘭蘇澳煙波飯店地下室大淹水，在今天（13）下午終於把地下一樓的水都抽完了，但地下二樓更嚴重。（圖／東森新聞）





宜蘭蘇澳煙波飯店地下室大淹水，在今天（13）下午終於把地下一樓的水都抽完了，不過根據了解，地下二樓更嚴重，還不知道要花多少時間才能將積水抽完。隨著時間過去，受害車主也愈發不滿，畢竟愛車泡水三天恐怕會報廢，但如今他們指控煙波飯店態度消極，煙波回應有和車主指定保養廠處理外，警局也會協助拍照存證，並支付全額拖吊費，賠償事宜也全力處理。

好幾名工作人員合力固定好管線方向，要將地下室內的積水盡快抽出，因為裡面還有30幾台車被淹在泥水當中。

受害車主：「沒看到啦。」

車主來到地下停車場實在很頭痛，因為一眼望去，雖然是看到車了，但是上頭都覆蓋厚厚爛泥，根本看不出自己的是哪一台。

受害車主：「我現在在地下一樓，這裡所有的車就是說變成這樣。」

往裡面走更是慘不忍睹，除了爛泥以外，不少車因為水勢而位移，甚至是直接撞到柱子造成毀損。

在11號大淹水之後，昨天外面的水都退了裡面仍然是滿滿的，但是現在可以看到裡面這邊，門口這邊已經看不到水了，因為抽水的工作持續在加強當中。

受害車主邱先生：「這輛車等於是完全報廢，因為你整車泡在裡面兩三天，因為主要保險這種東西，還是我們主動去追他，他才告知我們說原來他們公司只保了3百萬。」

淹水後三天13號下午1點多積水降到腳踝，台電人員進入地下一樓檢查線路協助復電，而外頭也有拖吊車業者自主到場來幫忙，不過與飯店討論後，將等到採證完再來協助拖吊泡水車。

拖吊車業者：「有跟飯店聯絡啦，他們現在基本上是等水先抽完，可能一些他們拍照的東西做完，基本上還是要拖啊。」

直至下午4點煙波地下一樓停車場已經抽水完畢，工作人員將繼續往地下二樓作業。根據了解，相較於一樓，二樓的淹水量更嚴重，因此無法確定還需要耗費多少時間。受害車主苦苦等待，只希望飯店可以盡快明確告知愛車狀況以及後續賠償。

