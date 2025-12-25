終於！Gmail將開放修改「電子郵件地址」 向黑歷史帳號說掰掰

Gmail推出已21年，相信不少人的Gmail帳號可能是自己的第一個英文名字、生日甚至是abc之類的簡單字母組成，而現在我們終於能夠修正這些黑歷史了。Google在官方支援文件中透露，將開放用戶變更「Google帳戶電子郵件地址」，讓民眾可以不用為了隱藏自己的舊帳號，重新申請一個新電子信箱了。

不少人為了隱藏自己的舊帳號，可能會申請一個新的Gmail。圖／台視新聞

Google表示，這項功能仍在測試當中，會「逐步向所有使用者推出」。但更換後是否會影響先前以該Gmail帳號申請的各種服務、寄給舊帳號的信件還能收到嗎，是許多人心中的擔憂。

對此，Google指出，舊帳號會自動設為「別名」，讓用戶的新舊兩個帳號都能收信，且帳戶中的資料（照片、訊息、郵件）不會受到影響，也能正常登入其他Google服務；不過Google也提醒，這項功能每個帳戶最多可使用三次變更，也就是說一個帳戶最多可同時擁有四個不同前綴的Gmail帳號。

舊帳號將永久保留給原使用者 確保帳號識別不被混用

Google也提醒，在更改成新帳號後的12個月內，無法用舊帳號建立新的 Google帳號，新帳號也無法刪除。此外，舊帳號將永久保留給原使用者，不會重新釋出給其他人註冊，確保帳號識別不被混用。

責任編輯／陳俊宇

