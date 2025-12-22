《終極三國》16年了！陳德修遇15歲粉絲 「被考古」鬆吐真實心聲
記者徐珮華／台北報導
陳德修20日於南京舉辦「本能」巡迴演唱會最終場，為巡演正式畫下句點。特別的是，這已是他連續兩年選擇南京作為年度巡演最終站，笑說雖然是巧合，但其實很喜歡隔一年回到同一座城市演出，「有一種『我又回來了，你們還在嗎？』的感覺。」他也分享今年巡演的各種感受，以及明年至少會有3首不同風格的新歌。
回顧今年巡演歷程，陳德修坦言印象最深刻的不是掌聲，而是多場突發狀況帶來的考驗。他透露鄭州場演出時吉他Solo完全沒聲音，事後才發現是音控誤關軌道，當場直接重唱兩首；深圳場安可時又遇到無線導線沒電，同樣再唱一次。成都場則是在重感冒尚未痊癒的情況下硬撐完成演出，還遇上音樂播放異常，所幸最終仍順利落幕。
陳德修表示，雖然辛苦，但也因此提升了自己與團隊的臨場反應能力，更加珍惜每一次站上舞台的機會，希望未來能把這些經驗轉化為更成熟的表現。
談到今年巡演與過往最大的不同，陳德修直言最驚訝的是現場出現越來越多年輕面孔，甚至有2010年後出生的粉絲。他笑說許多年輕歌迷是因為重看2009年開播的《終極三國》，一路「考古」到東城衛，再聽到他近年的新作品而走進演唱會現場，讓他既驚訝又感動，「這麼多年後，音樂還能繼續帶給人力量，讓我更確定自己堅持音樂是對的。」
陳德修明年將搭配新內容展開新一輪巡演，希望前往更多沒去過的城市，也不排除安排香港、新加坡、馬來西亞等地演出；至於台灣場次，他坦言已多年未到高雄、台中開唱，雖然仍在評估票房與實際狀況，但內心其實非常期待能再次回到這些城市與歌迷見面。新作品部分，明年至少會推出3首新歌，其中包含巡演主題曲〈Kill the Monster〉，回歸他擅長的重金屬搖滾風格，並融合歌劇吟唱元素；另有描寫音樂路心境的搖滾作品，以及一首以網路輿論暴力為題材、結合Rap唸唱的歌曲，皆讓歌迷充滿期待。
