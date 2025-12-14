終極亂倫2冤魂！未婚夫吃母女丼 她遭生母「剖腹取嬰」孩子爸竟是繼父

國際中心／林昱孜報導

22歲蕾貝卡11月遭通報失蹤，檢警發現遺體且追查發現兇手是她生母及繼父。（圖／翻攝自Missaukee County Sheriff's Office 臉書）

亂倫謀殺！美國密西根州上月發生一起驚悚命案，22歲蕾貝卡．帕克（Rebecca Park）懷孕9個多月11月離奇失蹤，最後被發現陳屍森林，當地檢警查出，蕾貝卡被生母及繼父殺害，腹中胎兒遭剖腹強行取出，母子雙亡，進一步調查更發現，這個家庭關係錯綜複雜，蕾貝卡孩子生父為自己繼父，而她的未婚夫則大吃母女丼，與蕾貝卡胞妹也有染。

生母寇特妮、繼父布萊德利涉嫌殺害蕾貝卡，意外扯出一家終極恐怖亂倫。（圖／翻攝自Royal Oak Patch臉書）

根據外媒報導，檢警偵辦蕾貝卡命案，逮捕了她的40歲生母寇特妮．巴塞洛繆（Cortney Bartholomew）以及47歲的繼父布萊德利（Bradly Bartholomew），他們涉嫌將蕾貝卡誘騙到森林，先以刀刺傷她再強行剖腹取嬰。

寇特妮被捕後向警方供稱，嬰兒生父並非女兒蕾貝卡未婚夫，有性侵前科的繼父布萊德利告訴她：「孩子是我的」。警方調查發現，蕾貝卡妹妹金柏莉（Kimberly Park）與媽媽寇特妮，都說未婚夫理查（Richard Falor）與她們有染。

寇特妮和布萊德利面臨一級謀殺、重罪謀殺、酷刑、襲擊孕婦導致流產等多項罪名，最重可判處終身監禁；此外，金柏莉則被控在偵辦中做偽證、竄改證據等罪遭到關押，以5000美元（約新台幣15萬元）交保，目前處於居家監禁狀態。

