《終極戰士：殺戮星球》精彩片段曝光 文藝女神艾兒芬妮分飾兩角化身女戰神

【緯來新聞網】科幻驚悚片《終極戰士：殺戮星球》公布最新片段，揭露終極戰士身處絕地險境，如同樹藤的怪物不斷侵襲，初次來到星球上就飽受摧殘。而該片也找來文藝女神艾兒芬妮擔綱，她日前受訪時也提及為什麼會加入演出。

艾兒芬妮過去多演出文藝片，在《終極戰士：殺戮星球》化身為女戰神，同時也是仿生人，一人分飾兩角。她坦言過去不想被商業片綁住，但被該片的導演、故事吸引決定加入，「我從沒有在同一天內演過2個角色，所以更可以集中在角色上面，導演真的幫了很大的忙。」



最新幕後花絮「深入險境殺戮世界」則隨著導演丹崔克坦伯格更加認識終極戰士，且也把這個經典角色塑造得有血有肉，還有與各種怪物精彩大亂鬥的場面，磅礴壯觀的外星場景，以及接踵而至的兇猛怪獸，正如導演所說：「我們想要帶給觀眾超乎想像的大銀幕體驗！」《終極戰士：殺戮星球》將於11月6日在台上映。

