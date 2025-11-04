《終極戰士：殺戮星球》精彩片段曝！怪物大亂鬥飽受摧殘

《終極戰士：殺戮星球》洛杉磯首映會（左起）迪米崔柯洛艾馬泰米、艾兒芬妮及導演丹崔克坦伯格。（圖／二十世紀影業）





二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》今（4）日舉辦媒體試片，全場驚呼連連，大讚高潮迭起絕無冷場！另也同步發佈幕後花絮，跟著導演深入殺戮星球險境，還有精彩片段搶先看，超乎想像的大銀幕體驗，只有進戲院才看得到！

本日加碼公布最新精彩片段「歡迎來到死亡星球」揭露終極戰士身處絕地險境，如同樹藤的怪物不斷侵襲他、對他死纏爛打，在觀眾心中一直所向披靡的終極戰士，沒想到身陷混戰，一度被壓著打，讓他在初次來到星球上就飽受摧殘！

最新幕後花絮「深入險境殺戮世界」隨著導演丹崔克坦伯格更加認識終極戰士，且也把這個經典角色塑造得有血有肉，但也更威風凜凜，更與各種怪物大亂鬥，絕對是今秋必看的超級動作爽片，正如導演所說：「我們想要帶給觀眾超乎想像的大銀幕體驗！」

外媒也同步給予盛讚好評：「導演丹崔克坦伯格是《終極戰士》系列的開拓者，打破本系列原有界線，將動作恐怖類型轉換成科幻冒險。」、「好久沒看到這麼精彩的單挑搏鬥戲碼，絕不容錯過大銀幕！」、「一部波瀾壯闊的史詩作品，深入終極戰士的起源神話。」《終極戰士：殺戮星球》11月6日大銀幕全面獵殺，IMAX、Dolby Cinema、4DX、ScreenX 同步震撼上映。



