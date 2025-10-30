《終極戰士：殺戮星球》艾兒芬妮仙氣亮相 曝聯動《異形》揭生化人情感之謎

《終極戰士：殺戮星球》倫敦首映會， 左起迪米崔柯洛艾馬泰米、終極戰士、艾兒芬妮在紅毯亮相。二十世紀影業提供

科幻動作強檔《終極戰士：殺戮星球》（Predator Badlands）近日於倫敦舉辦盛大首映，女主角艾兒芬妮（Elle Fanning）回歸仙氣本色，與飾演外星掠奪者的迪米崔·柯洛艾馬泰米（Dimitrius Schuster-Koloamatangi）一同亮相，艾兒芬妮透露，《終極戰士：殺戮星球》在場景設定上將帶給系列粉絲全新驚喜。並透露電影將有部分與《異形》（Alien）的聯動，這將解釋她飾演的生化人為何仍能流露情感，讓觀眾產生共鳴。

廣告 廣告

過去以文藝片見長的艾兒芬妮，對於首次踏入大規模科幻動作片類型感到相當興奮。她認為，成功的電影需要好的導演和故事，才能產生魔法。她也補充，本片不光只有向原版電影致敬，更帶來突破：「雖然大家都沒想過，但是《終極戰士：殺戮星球》有些喜劇的成分，大家看到都會忍不住笑出來，我覺得這是好事。」

真人穿戴特效服飾演 導演：動作場面規模空前

來自紐西蘭的迪米崔·柯洛艾馬泰米，在本片中扮演系列家族中最瘦小的外星掠奪者「戴克」。他透露，這將是《終極戰士》系列電影中，罕見以外星人角度來敘述整個故事。

迪米崔承認，全副武裝加上特效化妝後，進行動作場面極為不易。他必須在汗流浹背、戴上特製隱形眼鏡導致視線模糊的情況下進行拍攝，但他認為，這能替故事增添真實性，讓劇情更貼近現實，觀眾會很喜歡這種靠實景特效演出的效果。

《終極戰士：殺戮星球》倫敦首映會艾兒芬妮回歸仙氣亮相。二十世紀影業提供

導演丹·崔克坦伯格回歸執導 籌備3年

導演丹·崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）繼大獲成功的《終極戰士：獸獵者》後再次回歸執導，他表示已經籌備3年，希望粉絲看到精心製作的成品。他強調，這一次不光只是延續同一個世界觀：「這是一部完全不同的類型作品，是大型動作冒險片，甚至帶有搭檔喜劇的成分，但在動作場面上又比任何前作更具規模。」

《終極戰士：殺戮星球》將於11月6日與台灣觀眾見面，並同步推出IMAX、Dolby Cinema、4DX、ScreenX等放映版本，預售票開賣，附贈不同版本海報。



回到原文

更多鏡報報導

艾瑪史東《暴蜂尼亞》被當外星人綁 演活「鯊魚女強人」真假難辨

轟動全美！人妻被綁架卻遭FBI起訴？《雪莉帕皮尼》揭自導自演驚人真相

粿粿遭爆早住進王子家！協商都還沒結束 范姜彥豐見證據心碎斬婚