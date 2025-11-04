《終極戰士：殺戮星球》花絮曝 艾兒芬妮1人飾2角喊「沒那麼難」

《終極戰士：殺戮星球》日前舉行洛杉磯首映會 （左起）迪米崔柯洛艾馬泰米、艾兒芬妮及導演丹崔克坦伯格。（二十世紀影業提供）

科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》將於6日在台上映，IMAX、Dolby Cinema、4DX、ScreenX 同步震撼上映，今（4日）日舉辦媒體試片，全場驚呼連連，大讚高潮迭起絕無冷場；另也同步發佈幕後花絮，跟著導演深入殺戮星球險境，還有精彩片段搶先看。

平時多演出文藝片的艾兒芬妮，這回挑戰科幻驚悚片，甚至一人分飾兩角，不過此她卻表示，一人分飾兩角其實沒有那麼困難，「我從沒有在同一天內演過兩個角色，所以更可以集中在角色上面，導演真的幫了很大的忙！讓它變得相當有趣。」

4日加碼公布最新精彩片段「歡迎來到死亡星球」揭露終極戰士身處絕地險境，如同樹藤的怪物不斷侵襲他、對他死纏爛打，在觀眾心中一直所向披靡的終極戰士，沒想到身陷混戰，一度被壓著打，讓他在初次來到星球上就飽受摧殘。

最新幕後花絮「深入險境殺戮世界」隨著導演丹崔克坦伯格更加認識終極戰士，且也把這個經典角色塑造得有血有肉，但也更威風凜凜，更與各種怪物大亂鬥，絕對是今秋必看的超級動作爽片，正如導演所說：「我們想要帶給觀眾超乎想像的大銀幕體驗！」

外媒也同步給予本片盛讚好評：「導演丹崔克坦伯格是《終極戰士》系列的開拓者，打破本系列原有界線，將動作恐怖類型轉換成科幻冒險」、「好久沒看到這麼精彩的單挑搏鬥戲碼，絕不容錯過大銀幕！」、「一部波瀾壯闊的史詩作品，深入終極戰士的起源神話。」

