終極禦寒戰袍來了 輕盈羽絨外套爆暖搶客 1設計顏值拉滿

ECCO × NRL設計師限量聯名系列，將運動機能美學融入都市衣櫥。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

ECCO × NRL設計師限量聯名系列也推時尚鞋款，圖為BIOM 2.2 TRL套入式高筒戶外休閒女鞋。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

H＆M × Perfect Moment防潑水羽絨外套。（H＆M提供／朱世凱台北傳真）

H＆M × Perfect Moment馬海毛混紡毛帽。（H＆M提供／朱世凱台北傳真）

氣溫持續下探，戶外品牌相繼推出兼具時尚風範與高機能的禦寒單品應戰，同時汲取Pantone公布的2026年度代表色「雲舞白」作為設計靈感，以白色為基底搭多元色調，讓冬日穿搭在追求保暖之餘，也更顯亮眼有型。

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO攜手法國知名時裝設計師Natacha Ramsay-Levi，推出設計師限量聯名系列，包括不厚重且絨量高達90％的「羽絨外套」、可收緊腰身修飾身形的「腰間抽繩短褲」，而「花苞裙褲」則是藉由抓皺工藝配上雲朵般的蓬鬆外型，打造柔美與力量的完美平衡；該系列亦融入大量的實用巧思，像是搭載防潑水科技的「防風可拆卸式長款外套」，不僅可有效抵禦中小雨，下擺更可依需求拆卸，瞬間從風衣變成外套，輕鬆變換兩種穿法。

廣告 廣告

服飾品牌H＆M攜手Chamonix創立的精品滑雪與生活風格品牌Perfect Moment，打造全新合作系列，將雪山意象延伸至城市日常，系列涵蓋羽絨外套、成套單品、針織服飾與冬季配件，其中羽絨外套標榜內裡柔軟、版型輕盈寬鬆，連帽與提花腰帶兼具保暖與造型；針織單品以條紋細節點綴，混紡材質柔軟，適合單穿或疊穿，形塑自在又大膽的穿搭風格。

更多中時新聞網報導

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺

連晨翔新手爸爸忘報戶口險鬧笑話

消費革新 營造購物體驗成挑戰