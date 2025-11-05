終極精神時光屋？《戰鎚》版《吸血鬼倖存者》公開！2026年體驗帝皇級的割草快感

對於喜愛知名戰棋遊戲系列《戰鎚》宇宙和 Roguelite 遊戲的玩家來說，一個讓人超興奮的消息公開啦！由《戰鎚40K：爆彈槍》（Warhammer 40,000: Boltgun）的開發團隊 Auroch Digital 操刀，和《吸血鬼倖存者》的開發者 Poncle 攜手合作，將推出全新作品《戰鎚倖存者》（Warhammer Survivors），預計 2026 年內上市。

戰錘，但倖存者玩法！（圖源：Warhammer Survivors）

廣告 廣告

《吸血鬼倖存者》最大的亮點之一，是它首次同時涵蓋了《戰鎚》系列的兩大核心世界觀《戰錘 西格瑪時代》（Age of Sigmar，中古戰錘）奇幻神話，以及《戰鎚40K》的黑暗科幻。玩家將有機會扮演來自 2 個宇宙的經典角色，像是《爆彈槍》的主角 Malum Caedo，或是雷鑄神兵 Neave Blacktalon，使用鏈鋸劍、爆彈槍等招牌武器，在泰倫蟲族和鼠人的無盡圍攻中殺出一條血路。

《吸血鬼倖存者》將承襲《吸血鬼倖存者》的核心玩法，通過升級與進化武器來應對大量的敵人，遊戲中甚至還加入了像是像是 Nuln Oil 武器（也是一種塗裝用的陰影漆名稱，經常有人會打翻它），能讓許多戰棋塗裝愛好者會心一笑。