終極黑天鵝！美國侵略格陵蘭 恐鼓舞中共犯台、引爆全球蕭條

美國總統川普意圖併吞格陵蘭，前北約副秘書長戈特莫勒（Rose Gottemoeller）7日發出警告，此舉恐將摧毀二戰後的世界秩序，不只歐洲或不再受到美國核威懾的保護，中國受到鼓舞，侵犯台灣的風險也升高。

另外，知名股市研究論壇Seeking Alpha形容，美國如對格陵蘭動武，引發北約瓦解，將會是「終極黑天鵝」事件，可能導致全球經濟蕭條，股市、美元與美債全面崩盤。

川普覬覦格陵蘭的稀土與戰略位置，一直想將之收入囊中，甚至考慮不惜動武，引發北約崩潰危機。（圖／翻攝自X平台 @TRUMP_ARMY_）

美國核保護傘退出歐洲

戈特莫勒與川普共事的經驗豐富，她曾於川普第一任期，歷任國務院多個職務，包括負責國際安全的副國務卿。戈特莫勒接受英國《獨立報》訪問稱，川普強行以武力併吞格陵蘭，潛在後果可遠不止北約的瓦解，美國的核保護傘可能也不再及於歐洲。如果此情境成真，戈特莫勒直言，全面核擴散的時代或將到來。

目前美國在5個北約歐洲盟國部署了100枚核彈頭，嚇阻外部威脅。

戈特莫勒說：「美國所做的事情，凡是引發關於其對北約支持的疑慮，也連帶會引起關於其保證核威懾保護北約歐洲盟國的疑慮。這因此造成未來核武擴散的可能性。」

鼓舞中國犯台

戈特莫勒指出，核擴散的未來，其實已在亞洲上演。南韓、日本，甚至德國的國會議員，都在思考擁核。

戈特莫勒表示：「川普政府的所作所為，似乎在說，西半球不論南北，都是我們的。」

戈特莫勒稱川普政府已重回過去的「拳頭即公義做法」（might is right approach），想終結由《聯合國憲章》所標榜的戰後世界秩序。

川普3日對委內瑞拉發動軍事奇襲，由特種部隊轟炸當地多個基地，並抓走總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。外界憂心川普會對他覬覦已久的丹麥屬地格陵蘭，如法炮製。戈特莫勒直呼此事件是一記「警鐘」，疾呼歐洲應從各國當中找出領導者，以抗衡美國。

一旦美國真對格陵蘭動武，美國將成為「敵國」，北約的存續陷入危機。在最惡劣的情境，中國與俄羅斯將抓住機會，遂行擴張野心。戈特莫勒稱，「普丁可能不只翻倍加大對烏克蘭的侵略，還會加強對歐洲的施壓」，而中國恐怕會對台灣動手。

繼委內瑞拉之後，川普可能動手的目標，從上到下，從左至右，分別是：格陵蘭、加拿大、墨西哥、古巴、巴拿馬、哥倫比亞、伊朗。（圖／翻攝自X平台 @clashreport）

侵略格陵蘭將成終極黑天鵝

美國全國期貨協會（National Futures Association）成員、期貨交易顧問托基奇（Damir Tokic），在美股分析論壇Seeking Alpha撰文，稱美國侵略格陵蘭將是「終極黑天鵝」。所謂「黑天鵝」，即為發生概率極小，但足以嚴重衝擊金融市場的事件。

托基奇指出，美國與丹麥同屬北約陣營，丹麥又是歐盟成員，因此美國出兵格陵蘭，不只會造成北約瓦解，還可能導致美歐開戰。文中分析，當前世界沿著美國與中國兩大陣營分裂，去全球化進程加速，格陵蘭出事可能促使世界出現以歐盟為首的第三大勢力。

至於對金融市場的影響，托基奇預測，美國與歐盟的政治、金融、軍事同盟破裂，將造成全球對美債需求崩盤，美國利率飆高，美元作為國際儲備貨幣的地位受質疑，同時軍事開支的增加，將讓債台高築的美國赤字加劇。而此發展對股市極為不利，致使全球經濟陷入衰退。

但即使川普垂涎格陵蘭的豐富稀土資源，以及潛在北極航道的戰略地位，托基奇認為，美國出兵格陵蘭的機率十分低。他預言繼委內瑞拉之後垮台的，可能是古巴的共黨政權。

