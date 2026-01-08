終極黑天鵝！美國侵略格陵蘭 恐鼓舞中共犯台、引爆全球蕭條
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普意圖併吞格陵蘭，前北約副秘書長戈特莫勒（Rose Gottemoeller）7日發出警告，此舉恐將摧毀二戰後的世界秩序，不只歐洲或不再受到美國核威懾的保護，中國受到鼓舞，侵犯台灣的風險也升高。
另外，知名股市研究論壇Seeking Alpha形容，美國如對格陵蘭動武，引發北約瓦解，將會是「終極黑天鵝」事件，可能導致全球經濟蕭條，股市、美元與美債全面崩盤。
美國核保護傘退出歐洲
戈特莫勒與川普共事的經驗豐富，她曾於川普第一任期，歷任國務院多個職務，包括負責國際安全的副國務卿。戈特莫勒接受英國《獨立報》訪問稱，川普強行以武力併吞格陵蘭，潛在後果可遠不止北約的瓦解，美國的核保護傘可能也不再及於歐洲。如果此情境成真，戈特莫勒直言，全面核擴散的時代或將到來。
目前美國在5個北約歐洲盟國部署了100枚核彈頭，嚇阻外部威脅。
戈特莫勒說：「美國所做的事情，凡是引發關於其對北約支持的疑慮，也連帶會引起關於其保證核威懾保護北約歐洲盟國的疑慮。這因此造成未來核武擴散的可能性。」
鼓舞中國犯台
戈特莫勒指出，核擴散的未來，其實已在亞洲上演。南韓、日本，甚至德國的國會議員，都在思考擁核。
戈特莫勒表示：「川普政府的所作所為，似乎在說，西半球不論南北，都是我們的。」
戈特莫勒稱川普政府已重回過去的「拳頭即公義做法」（might is right approach），想終結由《聯合國憲章》所標榜的戰後世界秩序。
川普3日對委內瑞拉發動軍事奇襲，由特種部隊轟炸當地多個基地，並抓走總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。外界憂心川普會對他覬覦已久的丹麥屬地格陵蘭，如法炮製。戈特莫勒直呼此事件是一記「警鐘」，疾呼歐洲應從各國當中找出領導者，以抗衡美國。
一旦美國真對格陵蘭動武，美國將成為「敵國」，北約的存續陷入危機。在最惡劣的情境，中國與俄羅斯將抓住機會，遂行擴張野心。戈特莫勒稱，「普丁可能不只翻倍加大對烏克蘭的侵略，還會加強對歐洲的施壓」，而中國恐怕會對台灣動手。
侵略格陵蘭將成終極黑天鵝
美國全國期貨協會（National Futures Association）成員、期貨交易顧問托基奇（Damir Tokic），在美股分析論壇Seeking Alpha撰文，稱美國侵略格陵蘭將是「終極黑天鵝」。所謂「黑天鵝」，即為發生概率極小，但足以嚴重衝擊金融市場的事件。
托基奇指出，美國與丹麥同屬北約陣營，丹麥又是歐盟成員，因此美國出兵格陵蘭，不只會造成北約瓦解，還可能導致美歐開戰。文中分析，當前世界沿著美國與中國兩大陣營分裂，去全球化進程加速，格陵蘭出事可能促使世界出現以歐盟為首的第三大勢力。
至於對金融市場的影響，托基奇預測，美國與歐盟的政治、金融、軍事同盟破裂，將造成全球對美債需求崩盤，美國利率飆高，美元作為國際儲備貨幣的地位受質疑，同時軍事開支的增加，將讓債台高築的美國赤字加劇。而此發展對股市極為不利，致使全球經濟陷入衰退。
但即使川普垂涎格陵蘭的豐富稀土資源，以及潛在北極航道的戰略地位，托基奇認為，美國出兵格陵蘭的機率十分低。他預言繼委內瑞拉之後垮台的，可能是古巴的共黨政權。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國一口氣退出66國際組織！UN氣候、勞工機構佔大宗 進步理念惹毛川普
阻止美國併吞格陵蘭？美記者獻奇招：讓川普進來開發房地產
地緣未爆彈1／買島變搶地！川普考慮動武吞格陵蘭 北約集體防衛恐崩解
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 45
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 8
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 30
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 55
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 279
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 24
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 100
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 38
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 6
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 74