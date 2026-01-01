《終極》東婷CP回來了！汪東城、曾沛慈中國合體唱神曲 掀一片回憶殺

記者趙浩雲／台北報導

曾沛慈睽違13年重返舞台，與汪東城合體掀起回憶殺。（圖／翻攝自微博）

2026年跨年，中國影音平台Bilibili（B站）年度跨年盛典驚喜滿滿，其中最讓觀眾集體淚崩的橋段，莫過於《終極一班》靈魂角色再度合體。飾演「汪大東」的汪東城，與「雷婷」曾沛慈睽違13年重返舞台，以高度還原的經典造型登上「芭樂高中」天台場景，合唱神曲〈一個人想著一個人〉，瞬間掀起全網回憶殺。

舞台一開場，熟悉的校園天台、昏暗夜色與旋律前奏一響，便讓不少觀眾直呼「DNA動了」。汪東城與曾沛慈一登場，幾乎原封不動重現當年《終極一班》的角色氣場，兩人近距離對唱、眼神交會，情緒層層堆疊。

曾沛慈、汪東城睽違13年合體掀起回憶殺。（圖／翻攝自微博）

演出過程中，兩人不僅完整唱完經典歌曲，最後還出現擁抱的畫面，雷婷依靠在汪大東肩上，讓不少粉絲瞬間破防。相關片段隨即在社群平台瘋傳，「最強終極售後」、「青春真的回來了」相關關鍵字也迅速衝上熱搜。

《終極一班》自播出以來陪伴無數觀眾成長，「汪大東」與「雷婷」更被視為系列代表性的靈魂角色。此次在跨年舞台上以角色身分再度合體，不只是單純的表演，更像是一場獻給粉絲的青春告白，也成功讓《終極一班》成為今年跨年夜最催淚、最具話題性的名場面之一。

