《終極》蔡頤榛闖關「媽媽新手村」 曝產後空虛感，靠月中綠地找回「笑顏」！

▲《終極》蔡頤榛從少女晉升為「新手媽媽」，坦言「一切像幻覺」。〔圖／蔡頤榛提供〕

曾演出《終極系列》、《我的少女時代》等多部知名戲劇的女星蔡頤榛（五熊），於今（2025）年喜迎「國慶寶寶」，正式晉升為「新手媽媽」。在兒子滿月之際，蔡頤榛分享身分轉換後的心路歷程，她提到，原先鎖定離家較近的護理之家，但在挑選過程中總覺得「差了一點」，直到遇見環球敦品產後護理之家，擁有獨棟建築帶來的安全感，以及能讓她放鬆散心、同時也能夠讓心繫的狗孩子有與她共處的機會。

產房內的創傷與產後的空虛 蔡頤榛坦言「一切像幻覺」

「至今還未從生產當天的『創傷感』抽離出來，我很清楚那並不是產後憂鬱，而是一種難以言喻的空虛感！」回憶起生產過程，蔡頤榛坦言，即便施打了無痛分娩，劇烈的疼痛仍讓她崩潰痛哭兩次。當被推進產房的那一刻，腦中只剩下「拚盡全力生出來」的念頭。

當兒子平安誕生，她雖感到不可思議，驚嘆身體的潛能並重新認識自己，但產後第一次回診時，感受到腹中「空蕩蕩」的狀態，竟讓她忍不住潸然落淚。那是一種深刻的惆悵與空虛，即便到了滿月，她仍覺得這一切彷彿是一場幻覺。

▲蔡頤榛進月中後就出現「媽媽手」，靠月中護理團隊專業指導，減輕她身心壓力。〔圖／蔡頤榛提供〕

當新手媽媽「匆匆忙忙連滾帶爬」 蔡頤榛感謝月子中心「接住她」

蔡頤榛笑稱，懷孕時曾天真幻想能像歐美女性一樣，生完孩子後「從從容容、有刃有餘」地出院，直到親身經歷才發現「現實並非如此」。產後隨之而來的，是對育兒進度的焦慮，入住產後護理之家後，她只要有機會便嘗試「母嬰同室」，深怕跟不上孩子的節奏。

「我一進來沒多久，就發現自己已經出現『媽媽手』了！」蔡頤榛透露，孕晚期因水腫導致手部無力，產後抱嬰兒的負重讓手腕劇痛腫脹，雙手疼痛加上心理壓力，讓她一度崩潰大哭。所幸環球敦品的護理團隊不僅提供專業育兒指導，更在心理層面給予強大支持。護理師除了開導鼓勵，更主動協助減輕她的負擔，讓她感受到這裡關愛的不只是寶寶，連媽媽的身心都被溫柔地「接住」。

▲蔡頤榛透露，產後護理之家的獨棟建築與綠地花園，不僅讓她身心得到釋放，同時也能夠讓心繫的狗孩子有與她共處的機會。〔圖／蔡頤榛提供〕

24小時視訊與客製化膳食 蔡頤榛：讓復原之路更加安心

除了心理支持，硬體設施也讓蔡頤榛大力讚賞。她表示產後一刻都離不開兒子，即便寶寶回嬰兒室，她仍希望隨時能看見孩子。館內提供的「24小時視訊監控」緩解了她的分離焦慮；老公更在一旁爆料，她連睡覺都要開著螢幕，只為了醒來第一眼就能看到小孩。

在飲食方面，由於蔡頤榛有較多飲食限制，擔心會造成月子中心的困擾，後來知道館內設有專屬廚房，能提供高度客製化且多變的餐點。她笑說：「我老公吃得比我還開心！」這也讓夫妻倆確信「選對了」。她建議準爸媽們，挑選月子中心時，應重視「獨立空間」與自身真實需求，畢竟產後媽媽的身心修復至關重要。

「生完小孩才知道何謂『養兒方知父母恩』！」蔡頤榛表示，看著兒子以驚人的速度成長，她雖然感到追趕不上的奇特壓力，但也領悟到全天下父母的共同心聲：只希望孩子身體健康，快樂長大就好。

