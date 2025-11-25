終止婦女受暴欠進展 全球每10分鐘1名女性遇害

聯合國24日表示，去年全球每10分鐘就有1名女性遭到身邊的人殺害，譴責在打擊殺害女性(femicide)的戰役中缺乏進展。

聯合國毒品暨犯罪辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime)和聯合國婦女署(UN Women)發布報告，以紀念11月25日的聯合國「消除對婦女暴力國際日」(International Day for the Elimination of Violence Against Women)。

報告中說，2024年全球約有5萬名婦女和女孩遭到親密伴侶或家庭成員殺害。這個數字來自117個國家的資料，相當於每天137名女性、或大約每10分鐘就有1名女性遇害。

報告指出，雖然總人數略低於2023年，但並非表明人數在實際上有所下降，這主要是源自各國可取得數據的不同。

根據報告，全球60%的遇害女性是遭到伴侶或父親、叔伯、母親和兄弟等親屬的毒手。相較之下，只有11%的男性受害人是被身邊的人所殺害。

研究指出，如果就謀殺風險來說，家庭仍是婦女和女孩最危險的地方。全球沒有任何地區沒有發生殺害女性的事件，其中，非洲去年約有2.2萬名女性遭到殺害，遇害人數再度居首。(編輯：王志心)