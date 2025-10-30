終止工作許可證自動續期 美國強化審查防詐欺

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國土安全部（Department of Homeland Security）今天在官網宣布一項過渡性最終規定，終止部分外籍人士在申請續發工作許可證（EAD）時自動延長有效期的做法。

國土安全部表示，這項新規定的目的在於確保外籍人士在工作許可延長前，已完成適當的審查與背景查核。

根據新規，自本月30日起，申請續發工作許可證的外國人，將不再自動獲得延期。不過仍有少數例外，包括法律規定或在聯邦公報（Federal Register）公告的「臨時保護身分」（TPS）相關工作文件的展延。

國土安全部指出，終止自動延期的作法，將使在美工作的外籍申請人接受更頻繁的背景查核，有助於美國國籍暨移民局（USCIS）防堵詐欺，並及早發現具有潛在危害意圖的外國人，以便進行遣返程序。

美國國籍暨移民局局長艾德洛（Joseph Edlow）表示：「這是一項常識性的措施，確保在外籍人士的工作許可或相關文件延長前，已完成必要的查核。所有外籍人士都應記得，在美國工作是一種特權，而非權利。」

美國國籍暨移民局建議，外籍人士應於工作證到期前最多180天及早提出續發申請，以免因申請延遲導致工作許可或相關文件短暫中斷。

美國國土安全部官網資訊指出，新規不影響今年10月30日以前已自動延長的工作許可證。（編譯：蔡佳敏）1141030