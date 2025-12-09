終生俸沒了？詐團「滲透」馬防部 她揭涉案官兵驚人年資：多賺幾千下場很慘

近年詐騙事件頻傳，如今傳出連國軍也被詐騙集團「滲透」，連江地檢署查獲，陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位士官兵，涉以3000至5000元的代價，賣帳戶供詐團當人頭帳戶使用，涉案人數恐高達60餘人，引發社會震驚。對此，國民黨立委徐巧芯8日在臉書揭露，馬防部官兵涉入「賣帳戶」案，其中部分涉案官兵已服役長達17、18年，終生俸恐因一念之差功虧一簣，可能付出慘痛代價，令人痛心。

連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉嫌租個人帳戶供詐騙集團當人頭帳戶使用，其中一名曾姓上士涉向軍中同袍、友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，以此出租給不法集團並收取對價報酬。連江檢方在新聞稿中指出，去（2024）年間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，而後認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

租借帳戶金流是否涉及金流 檢軍方全面清查中

​金流用途是否涉及詐欺，檢方持續指揮刑事局中打犯罪中心及馬防部全面清查中。徐巧芯表示，辦公室在12月2日接獲陳情，立刻協助基層官兵處理，要求國防部嚴肅以待、儘快妥處。根據陸軍司令部最新回報，針對官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，將分為3個部分釐清，涉案動機方面，她點出，這些官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具；二是這可能導致嚴重後果，依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入，涉案人員將面臨全數退伍汰除的命運，並接受司法判刑。

第三點，徐巧芯感嘆，部分涉案官兵已服役長達 17至18年，只差一步之遙的終生俸，一輩子的努力恐怕付諸東流，令人扼腕嘆息。她進一步說，本案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象，軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。呼籲國軍弟兄姊妹潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇；而國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。

