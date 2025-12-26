終端需求點火！年末「拉貨潮」又急又猛 11月外銷訂單創同期驚奇
財經中心／師瑞德報導
經濟部統計處日前公布114年11月外銷訂單統計，受惠於年終銷售旺季以及新興科技應用需求持續發酵，全球供應鏈啟動強勁「拉貨潮」，帶動11月接單表現超乎預期，單月金額一舉衝上729.2億美元。與去年同期因基期較低相比，年增率出現驚人的39.5%爆炸性成長，顯示終端需求回溫力道相當猛烈。
旺季效應＋科技新品 引爆庫存回補需求
根據統計結果顯示，11月外銷訂單金額達729.2億美元，較上個月（10月）增加35.5億美元，月增率5.1%；若經季節調整後，月增幅更達7.2%，顯示這波拉貨動能並非僅是季節性因素，整體趨勢向上明確。
更引人注目的是，與去年（113年）同月相比，訂單金額大增206.4億美元，年增幅高達39.5%。市場分析認為，這反映出為了應對歐美聖誕假期及緊接而來的農曆春節備貨需求，品牌廠與通路商積極展開「拉貨潮」，加上AI伺服器、高效能運算等科技新品需求持續強勁，多重利多因素疊加，讓11月接單動能「又急又猛」。
前11月累計突破6600億美元 全年表現亮眼
這股強勁的拉貨動能也讓全年成績單相當亮眼。累計今年1至11月，外銷訂單總額已達6,666.5億美元，較去年同期大幅增加1,300.3億美元，累計年增率達24.2%。
經濟部表示，隨著全球經濟緩步復甦，加上新興科技應用推陳出新，帶動相關產業供應鏈需求暢旺，這波年底前的拉貨潮，為台灣全年出口與經濟成長注入了強心針。
