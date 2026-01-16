終結世紀災難！全華網案「賣身契」發還作業啟動 受害藝術家即日起可聯繫律師事務所領回

文化部將同意書現場發還受害藝術家們。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今(16)日於「全華網事件結案與權利返還說明會」中，由藝術家劉國松代表，將成功追回的整批不當授權同意書正式移交文化部，並由文化部於現場發還給出席的受害藝術家。此批曾被形容為「藝術界世紀大災難」的文件，在歷經10年法律訴訟後，終於得以重回創作者手中，宣告該爭議事件邁入權利返還的實質階段。

針對其餘未出席說明會，但同樣受害且有意願領回同意書的藝術家，文化部表示，自即日起至115年7月31日止，均可聯繫文化部委託的「北辰著作權事務所」辦理領回作業，受害藝術家或其家屬可撥打諮詢專線(02-2358-7576)，洽詢具體領取流程，透過法律程序確保自身權益不再受侵害。

此外，文化部特別強調，逾期未領回者，文化部將採取統一銷毀，確保這批不當文件不再於市場流通。

