終結交通悲劇！中壢、平鎮3路口科技執法開罰 守護市民安全

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桃園市整體車禍受傷件數(A2類)較114年同期減少901件，減少幅度達6.68%。圖：警方提供

根據交通部最新公開統計，桃園市交通安全交出亮眼成績單，桃園市整體車禍受傷件數(A2類)較114年同期減少901件，減少幅度達6.68%；而在人口稠密的中壢區，成效更為顯著，事故件數減少303件，減幅接近一成。這些冰冷的數字背後，代表的是數百個家庭免於遺憾，也反映出桃園市政府在路況優化與宣導上的努力，已逐漸內化為市民的行車習慣。

面對全時交通安全維護的挑戰，科技執法成為守護路口隱形守護者。圖：警方提供

中壢警分局指出，面對全時交通安全維護的挑戰，科技執法成為守護路口隱形守護者。透過全市百大易肇事路口建置相關執法設備，針對闖紅燈、超速、不禮讓行人及轉彎不依規定等高風險行為進行監測，不僅能導正駕駛人的僥倖心態，更重要的是發揮「提醒」效果。數據顯示，中壢區設置科技執法路口的交通事故，在去(114)年12個月內總計減少了208件，顯示精準執法確實讓道路風險大幅降低。

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針對市民高度關切的痛點，如平鎮區永樂路、康樂路、龍岡路一段及中壢區中華路二段與普忠路口等鄰近地下道的複雜路段，因車流量大且行向交織，已被列為肇事熱點。對此，交通局除已增設「全時段禁止右轉」、「右轉彎專用車道」等相關標誌、標線，中壢分局亦同步規劃科技執法，於今年1月8日公告進入宣導期，並於3月9日正式啟用。透過科技執法改善長期交通事故危險點，期望澈底終結「虎口」悲劇。

中壢分局長林鼎泰表示，設置科技執法初衷並非開單，而是希望在城市中建立一種「自律」的交通文化，同時呼籲民眾「執法只是提醒，最終目的還是希望每個人都能平安返家。」用路人在使用道路時，應主動放慢車速、留意號誌，並養成「防禦駕駛」的觀念，不僅遵守規則，更要主動覺察潛在風險。

警方強調，交通安全的提升，不僅需要透過道路工程建置及交通執法，更需要每一位市民的配合。大家共同守護這份得來不易的安全感，讓中壢的交通空間變得更加和諧、更具共識，實現「交通事故零發生」的共同願景。

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