終結低潮！宋碩芸首輪暴冷淘汰美少女宮崎友花 16強上演台灣內戰

台灣女將宋碩芸在日本熊本羽球大師賽（BWF超級500系列）首輪爆出冷門，今（12日）以直落二21比19、21比13擊退世界排名第8的地主新星「美少女」宮崎友花，成功挺進女單16強，終結自世界錦標賽以來連續6站首輪止步的低潮。

目前世界排名第30的宋碩芸，本季最佳成績為美國公開賽8強。這次再度對上19歲的宮崎友花，雙方去年曾交手，當時宋碩芸吞下敗仗。首局開賽她陷入落後，不過在12比15時打出一波6比0攻勢反超比分。儘管宮崎強勢回應連拿4分，但宋碩芸頂住壓力，在關鍵時以一記俐落的直線殺球21:19贏下首局。

第二局宋碩芸掌握場上節奏，開局一路領先，利用精準吊球與變速進攻逼迫對手連續出現失誤。中段15比12後再度打出一波攻勢拉開差距，最終以21比13鎖定勝局，報回去年一戰之仇，也重新找回信心。

同樣傳出捷報的還有台灣女將黃宥薰，她以21比11、21比12輕取日本選手杉山薰，與宋碩芸攜手晉級16強，兩人下輪將上演「台灣內戰」，提前確保我國女單在本屆賽事晉級8強。

此外，「台灣一姐」邱品蒨本週以女單第7種子身分出戰。上週甫奪生涯首座BWF巡迴賽冠軍的她，首輪面對紐西蘭選手肖娜·李（Shaunna Li）雖在首局遭遇亂流以16比21落敗，但隨後穩住節奏，以21比5、21比16逆轉過關，順利晉級次輪。

雖然台灣球后戴資穎上週高掛球拍宣布退役，但熊本大師賽目前3位台灣女將均闖進16強，展現台灣女單整體實力回升，後續表現令人期待。

