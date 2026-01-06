終結傅氏王朝！何啟聖投入花蓮縣長初選 吳思瑤酸：連國民黨都不忍了

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖昨（5）日宣布投入國民黨花蓮縣長初選，將與外傳傅家屬意讓吉安鄉長游淑貞對決。對此，民進黨立委吳思瑤今（6）日回應，國民黨團總召傅崐萁在花蓮數十年的作為，花蓮人甚至是國民黨人都不忍了，有人要出馬來跟「傅氏王朝」做角逐與競爭，他們都樂見。





今早9時45分，吳思瑤在立法院議場前接受媒體聯訪。針對何啟聖宣布競選花蓮縣長一事，吳思瑤指出，傅崐萁在花蓮的治理、非常多無視民意需求且只為自己政治權力的相關作為，已持續數十年，現在花蓮人甚至連國民黨人都不忍了，有人要出馬來跟「傅氏王朝」做角逐與競爭，站在民主多元的基礎上，他們都樂見。

對於他黨事務，吳思瑤強調，「我們也不便評論，倒是每一黨都有每一黨的文化，大家如果願意在民主精神下勇於挑戰，為真正的花蓮人發聲，我們都樂見其成」。





