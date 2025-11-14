終結光電亂象 立法院今通過光電三法

民眾黨立法院黨團所提光電三法《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案在14日三讀通過。(圖擷取自國會頻道)

民眾黨立法院黨團所提光電三法《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案在今(14)日三讀通過，未來位於環境敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電及設置40公頃以上光電需經環評把關，另外雖然《國家公園法》這次雖未修法，但立院通過附帶決議，要求國家公園署在《環評法》通過後，不得同意設置地面型或水面型太陽光電發電系統。

今日立法院下午審查光電三法，《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》經過逐條審查後，接連通過二讀、三讀；其中《環評法》加嚴設置光電板規範，未來位於國家風景區、地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區、在山坡地及水面設置5公頃以上光電設施或裝置容量1萬瓩以上、設置40公頃以上光電設施置或裝置容量4萬瓩以上，都須做環評。

不過在需要環評的項目中，也納入3項例外，包括「屋頂型太陽光電發電系統」、「屬其他開發行為之附屬設施且經各目的事業主管機關確認之太陽光電發電系統」、「設置面積100平方公尺以下且供自用之太陽光電發電系統」。

此外針對國家公園的部分，雖然民眾黨的光電三法未修正《國家公園法》，不過立法院三讀通過《環評法》時一併通過附帶決議，要求內政部國家公園署於《環評法》修正通過後，不得援引《國家公園法》第14條第1項第10款同意設置地面型或水面型太陽光電發電系統，以落實行政部門對國會之承諾並回應國人對國家公園生態與景觀保護之期待。

另外《發展觀光條例》修正草案規範國家級風景區不得設置地面型或水面型太陽光電系統，但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積1公頃以下者，不在此限，不含屋頂型太陽光電發電系統、設置面積100平方公尺以下且供自用之太陽光電發電系統。

針對《地質法》則規定地質敏感區域，如常山崩、地滑等區域必須依法經過環評後、且須在1公頃以下才能設置，但不含屋頂型太陽光電發電系統、設置面積100平方公尺以下且供自用之太陽光電發電系統。

