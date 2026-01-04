終結兒童肥胖 擺脫零食選擇原型

現今兒童飲食型態快速改變，孩子的日常離不開高糖、高油與垃圾食物，最新兒福聯盟調查發現，台灣兒童過重及肥胖率，高達30.2%，高於國際平均值；普遍攝取的營養也都不均衡，此外、還有重要關鍵包含，營養品攝取過量、飲水量不足、還有吃太多垃圾食物，伴隨而來的是肥胖、睡眠品質差，等等風險，更牽動著孩子的學習力、心理健康，甚至是醫療成本的增加，想改善先從營養均衡開始。

根據WHO 2022年的跨國研究顯示小學高年級生的過重及肥胖率為25%，但據兒盟最新調查顯示，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2%，台灣成人過重及肥胖率更是直線上升至50.8%，肥胖因此成為國人健康的長期隱患。「這一個，最健康的這一個盤子。」

平時建立營養均衡的好習慣，讓吳同學天天都吃得健康，但根據調查卻發現，包含他在內、只有31.8%的孩童、做得到。學童 吳同學：「我的早餐就是一份水果，一顆蛋然後一杯鮮奶，還有一根香蕉。」

家長 林小姐：「真的很匆忙，所以早上都像打仗一樣，然後就是很簡單的準備，就切水果 水煮蛋，就是前一天準備好，然後牛奶倒了，小小一根(香蕉)這樣子很快。」

早餐是一天活力來源，但對普遍家庭來說，卻沒有達到營養攝取 ，根據兒盟調查點出，台灣兒童飲食的三大問題，有51%的孩子都吃過營養品，22%的飲水量不足、一周達到兩天、還有16%的孩子，一周吃垃圾食物超過三次。這些都為孩子的健康、埋下隱憂。兒盟研究暨組織發展處處長 黃韻璇：「孩子都有吃滿多營養補充品的，大概五成五的孩子，其實他都有吃過這樣的東西，那甚至是家長規定的，所以我們會很擔心說其實孩子，不從原型食物攝取這些營養，可能會造成說這些營養品，是不是適合他的年紀，或是不是有咖啡因，是不是含糖的比例更高，等等的問題。」

高油、高糖飲食或零食誘惑，成為孩子生長與健康，最大阻礙，連帶影響學習，兒福聯盟，針對全台超過1200名，國小高年級學童調查更發現，台灣兒童過重及肥胖率，高達30.2%、也高於國際平均，到底如何杜絕零食誘惑？營養師 高敏敏：「他的餐跟餐中間，我們去增加當季新鮮的水果，因為老實說現在的水果，它因為不用烹調，維生素C含量是高的，再來它其實滿甜滿好吃的，所以 以水果來說，你如果讓小朋友，當成這個點心去攝取，再加一點優格或者是堅果，至少備在他身邊 讓他知道，他有這些食物可以去做選擇。」

從飲食、3C產品導致的運動量下降，種種面向來看，不只牽動兒童肥胖，長遠下來更與心理、健康、醫療成本有關，對於現今社會、是不容忽視的挑戰。

