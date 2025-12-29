終結和稀泥執法！陸新法明年上路 被打還手免罰、鼓勵見義勇為

大陸修訂後的治安管理處罰法將於2026年1月1日起施行，新法首次將正當防衛制度明確寫入法條，終結過去「各打五十大板」的和稀泥式執法，為被侵害方的合法防衛行為提供明確法律依據。

過去部分案件即便一方是遭侵害後被迫還手，也可能被認定為互毆並追責。（示意圖／中天新聞）

《湖南日報》29日報導，過去處理治安糾紛時，部分案件即便一方是遭侵害後被迫還手，也可能被認定為互毆並追責，引發公眾對公平性的質疑。此次修法針對與市民生活息息相關的條款進行調整，明確規定公民面對不法侵害時，有權採取必要的防衛措施保護自身或他人的人身、財產安全。

廣告 廣告

律師曹竹平表示，很多治安案件的發生有明確起因，被侵害方面對不法侵害時依法享有防衛權利，這種防衛行為不應被認定為違法。他指出，此前和稀泥式執法忽視了侵害與防衛的因果關係，實質有失公平，此次修訂是立法進步與法治文明的體現，能更好維護被侵害方合法權益。

大陸修法明年上路遭打還手不再算互毆。（示意圖／AI生成）

曹竹平進一步說明，治安管理處罰法中的正當防衛與刑法中的正當防衛標準完全一致。治安管理處罰法被稱為「小刑法」，僅調整未達到刑事犯罪程度的違法行為，同一法律體系中正當防衛的內涵與外延保持統一，均要求針對不法侵害、在合理限度內實施防衛。

針對防衛過當的處罰，曹竹平表示，防衛過當雖仍被認定為違法，但考慮到事出有因，新法明確可依法從輕或減輕處罰，兼顧了公平與情理。新法強調防衛行為應當在合理限度內，避免過度防衛導致不必要的損害，對於符合正當防衛條件的行為，免除其治安管理處罰責任。

2020年11月22日，山東淄博一家飯店的老闆張女士被醉酒男子劉某毆打後還手，公安機關最初認定兩人互毆並分別處以行政拘留，案件被檢察院提起抗訴，最終法院改判張女士的反擊是為制止違法侵害，應不予處罰。新法也特別保護見義勇為行為，鼓勵公民在他人遭受不法侵害時挺身而出，明確見義勇為行為受法律保護，避免因防衛行為受到不當處罰。

延伸閱讀

陸海警「環台執法巡查」路線公布 官媒：給台灣打了個中國結

影/解讀解放軍圍台軍演實彈射擊 專家：開局即開打

賴昨稱「實力不到」今陸軍演「越來越近」！他驚1警訊：當年普丁也是這樣