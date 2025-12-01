終結愛滋不只靠藥物！臺東縣衛生局強化愛滋防治策略 讓個案成為自己健康主角

▲衛生局愛滋宣導。

【記者 朱達志／台東 報導】每年12月1日為世界愛滋日，臺東縣衛生局表示，今年世界衛生組織（WHO）強調「轉型與韌性」的防治策略，呼籲以人為本，突破醫療與社會污名限制，強調治療不再只是醫師的單向宣告，而是透過「醫病共享決策」（Shared Decision-Making，SDM）讓感染者擁有主導參與權，醫病共享決策以「知識、溝通和尊重」三大元素為核心，感染者可依自身需求參與治療選擇，與醫療團隊共同制定更貼近生活的療程，多元治療技術與預防策略持續進步，如長效型針劑的治療及暴露愛滋病毒「前」或「後」的預防性投藥等，讓感染者成為照護主角才能真正邁向「2030終結愛滋」。

臺東縣衛生局今年特別邀請2名變裝皇后，向年輕族群倡議「安全性行為」及「U=U」（undetectable=untransmittable，測不到病毒=不具傳染力），透過多元管道推廣衛教宣導、預防措施，持續強化及創新愛滋防治策略，衛生局指出，依據疾病管制署統計資料，目前臺灣累計存活本國籍HIV感染者逾3.6萬人(臺東累計存活本國籍HIV感染者逾250人)，114年全國發生率為3.2(每十萬人)，以21-30歲為主(每十萬人口：9.9)，而臺東發生率為2.4（每十萬人口），以31-40歲為主(每十萬人口：0.06)，將防治願景從「治療」延伸至「預防」，降低新發感染的兩大關鍵策略，114年臺東線新增感染人數呈現下降趨勢。

臺東縣衛生局再次呼籲，愛滋病毒傳染途徑以血液及體液間交換為主，可透過風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)感染到病毒；因此感染者非特定族群、性向或種族等，任何人皆可能因風險行為而感染。如有愛滋相關疑問，可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢或撥打國內免付費防疫專線1922、臺東縣衛生局疾病管制科愛滋專線089-352995洽詢。（照片記者朱達志翻攝）