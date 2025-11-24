終結愛滋不只靠藥物！臺灣首度開啟「醫病共享決策」新模式
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】響應12 月 1 日世界愛滋日到來，今年 WHO 強調「轉型與韌性」的防治策略，呼籲各國以人為本，突破醫療與社會污名限制。在全球邁向「2030 終結愛滋」目標之際，台灣 HIV 照護正迎來一項關鍵轉變──治療不再只是醫師的單向宣告，而是透過「醫病共享決策」（Shared Decision-Making，SDM）讓感染者擁有主導參與權。醫病共享決策以「知識、溝通和尊重」三大元素為核心，強調感染者可依自身需求參與治療選擇，與醫療團隊共同制定更貼近生活的療程。今（24）日舉辦記者會，特邀五位來自醫療、個案管理師與病友團體的專家學者共同倡議，三方一致指出：終結愛滋不僅仰賴藥物與公共政策，更需要讓感染者擁有參與治療的權利與聲音。
推動U=U 臺灣防治照護需更貼近感染者生活
目前臺灣累計 HIV 感染者逾 3.6 萬人，雖新增感染逐漸下降，在全球防治指標「92-96-95」中也持續領先，但臺灣在「病毒壓制率」仍低於亞太平均值，顯示治療成效仍有提升空間。臺灣感染症醫學會監事及臺灣衛福部愛滋病防治委員會委員林錫勳教授表示，治療的目標不只是壓低病毒，更是讓感染者願意持續接受治療，臺灣新一代HIV照護治療正在朝向更簡化、負擔更低且更符合生活節奏，不僅提升依從性，也能更有效推動臺灣邁向「U=U」的公共衛生目標。
從「醫囑」到「共同討論」 醫師、個管師與病友團體攜手推動SDM
在臨床試驗顯示，多數患者仍因資訊不透明、污名壓力或缺乏信心而難以提出治療需求，臺大醫院謝思民醫師指出，不少個案對轉換治療感到猶豫，因此醫師團隊必須主動溝通，依患者職業、生活形態與心理狀態量身訂做治療方式，而非單向告知用藥選項。此外，在醫病共享過程中，個案管理師也扮演關鍵角色，臺灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒強調，個管師是病患治療旅程的「第一線陪伴者」，不僅整理資訊與釐清迷思，更能協助患者與醫師展開有效對話，使其在面對治療時更加冷靜、自主與有信心。
讓感染者成為照護主角 才能真正邁向「2030終結愛滋」
多元治療技術與預防策略持續進步，但真正的終結愛滋，是需要讓感染者有參與治療的權利，而不是被動接受指令，醫病共享決策，不只是治療工具，更是以人為本的醫療轉型。未來，臺灣將在政府、醫療系統、護理團隊與病友團體共同合作下，打造零污名、可近性高、由感染者共同參與的 HIV 照護環境，攜手邁向 U=U 與《2030 終結愛滋》願景。
【延伸閱讀】
愛滋防治成效曝！仍有9％不知已染 年底前自我篩檢「免運」有3情況快篩
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66907
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 16 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 7 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 6 小時前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 1 天前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 7 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風
日前中國一家醫院揭露病例，有位12歲男童身高148公分、體重75.6公斤，他肚子腫大、體內尿酸嚴重超標，經詢問發現，男童把含糖飲料當水喝，家長還想幫他補營養，頻繁熬雞湯「吃補」，長期下來導致男童患上高尿酸血症，如果該症未改善，進而讓尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，就會造成關節疼痛甚至變形，惡化成痛風，所幸即時治療讓男童無大礙。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一堆人愛用！她洗衣一動作遭灼傷眼角膜 視力僅剩0.06
日常生活中用習慣的東西也暗藏危機！中國一名女子洗衣服時，把黏在一起的洗衣球掰開，沒想到裡面的液體不慎濺到她的眼睛，送醫檢查後視力僅剩0.06，雖然經過治療視力逐漸恢復，但醫師還是警告了相關用品的危險性。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「走很多路」不等於有運動到！ 中度身體活動每次10分才能增心肺耐力
有人說「腳是第二顆心臟」，新光醫院心臟內科醫師周靖堯指出，下肢是大量血液儲存的部位，走路時肌肉收縮，將下肢血液帶回心臟，有助於血液循環，減少靜脈血栓風險，也會活化自律神經，確實對於身體機能有好處，但若目標是增加心肺功能、強健體魄，光靠走路恐怕效果有限。許...CTWANT ・ 1 天前
台灣不正常？健保費狂砸原廠老藥 學者：不吃學名藥建議自付差額
台灣健保藥費支出占總額比例高達28.9%，專家指出台灣學名藥使用率可能僅有五成，遠低於其他國家八至九成的水準，顯示原廠藥迷思仍深植人心。台大藥學專業學院教授沈麗娟建議推動「差額負擔」制度，讓堅持使用原廠藥的民眾自行負擔額外費用，以減輕健保財務壓力。中天新聞網 ・ 3 小時前