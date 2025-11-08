終結新北校園人力荒 國民黨團成功爭取提升庶務委外補助

248251108a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

面對長期校園人力短缺，新北市傳出振奮消息。國民黨團昨（7）日在市議會聯合質詢中成功爭取，讓全市公立學校的庶務委外補助經費全面調升，每員額年度補助從31.2萬元提升至近40萬元。國民黨團書記長王威元表示，感謝市府採納黨團建議，同意增編預算，這項措施不僅能反映物價變動，更有助改善校園營運品質。

王威元指出，自2002年行政院人事行政總處公告凍結學校工友員額後，校園人力缺口日益嚴重。根據教育局統計，113學年度核定工友員額為991名，實際在職卻僅255人，缺額高達736人，全靠委外支撐。這樣的困境在公立幼兒園尤其明顯，近年廚工甄選開缺數屢高於報考人數，顯示人力招募難題亟待解決。

廣告 廣告

王威元表示，學校廚工每天在廚房默默守護孩子的餐桌，從清洗、烹調到衛生維護，如果廚工不足，不僅牽動學校供餐品質，也影響食品安全管理。至於工友部分，若人力短缺，則會導致行政人員與教師常需分擔額外庶務，間接壓縮教學品質。

新北市自115年起大幅提高庶務委外補助，希望藉此增加廠商投標意願與履約品質，進而提升職位吸引力，協助學校穩定補足基層人力。國民黨團強調，這項政策是體恤基層辛勞的實質作為，更展現市府面對少子女化與教育現場挑戰的積極決心。

照片來源：新北市國民黨團提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新店運動場地大翻新 劉哲彰爭取匹克球專場拍板定案

籲侯友宜通學安全不能流於表面 劉美芳要求導入AI定期檢測

【文章轉載請註明出處】