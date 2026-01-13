終結校園小案大辦！家長團體拋5配套：避教師遭重複折磨

國教盟跟全家盟今天共同發表聲明，肯定教育部修正教師解聘辦法納入匿名檢舉不受理等機制，並提出五項配套措施建議。（本報資料照）

教育部昨日修正發布《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，修正目的在終結小案大辦、落實案件分流。國教行動聯盟及全國家長團體聯盟今天共同發表聲明，肯定修法納入匿名不受理、校事會議聚焦重大案及主管機關事後監督，並呼籲教育部在即將發布的工作手冊中，納入受理分流檢核表與觀察指標。

為確保新制中的「4人審議小組（校長＋外聘專家＋教師代表＋家長代表）」能真正發揮把關功能，避免流於形式或因恐懼而輕率受理，國教盟極權加盟提出五項精準配套，呼籲教育部參採納入後續的操作手冊與執行指引。

廣告 廣告

配套一，研擬受理分流檢核表，讓審議小組敢於不受理、準確分流。 新制中校長雖不參與表決，但學校端仍面臨極大壓力，建請教育部公布標準化校園事件受理分流檢核表，包括負面排除清單及正面啟動條件。

配套二，設定一年試行觀察期，用數據驗證分流成效，建議設定四項觀察指標：包括全國及各縣市的不受理率、案件分流率、重大案占比、平均處理時長。若試行一年後數據顯示仍有全部收案或小案大辦情形，教育部應啟動層級調整評估，考慮將受理關口上移至地方教育主管機關委任小組，以統一受理門檻。

配套三，落實效率與權益並重，在案件移交過程雖不去識別化以利辦案，但應同步明文規範最小必要原則與洩密懲處規定，維持匿名原則不受理、具名可保密機制，降低吹哨者遭報復與個資外洩風險。

國教盟、全家盟建議，移案不重啟調查，建立一次蒐證、多軌適用原則。若校事會議調查完畢後移送考核會或教評會，除發現新事證外，不得就同一事實重複調查。此舉能大幅縮減行政空轉，避免教師遭受重複折磨。

針對體育教練、特殊教育等專業領域，應於子法與手冊中增列專業判準指引與特定領域專家名單，確保調查結果具備專業公信力，避免外行領導內行。

更多中時新聞網報導

F3秀肌情阿信包緊緊被嫌棄

北市：餘命提高 年輕人外移

吳速玲找伴不再婚嘆17歲兒戀愛腦