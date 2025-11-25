終結治療亂象！醫界推臨床首份「腎病照護SOP」：10年降9成洗腎風險
台灣曾被稱作「洗腎王國」，近年來腎病整合照護已初見成效，國內透析人數與洗腎盛行率呈下降趨勢，代表早期預防及臨床照護的進步成果。醫師指出，除了照顧已經進入末期的患者，更重要的是減少新的洗腎個案。衛生福利部中央健康保險署攜手5大醫學會，提出「台灣慢性腎臟病臨床照護流程共識」，推動腎病照護SOP，讓台灣的腎臟守護網絡逐漸完善。
5大醫學會推動慢性腎病照護SOP
衛生福利部常務次長莊人祥表示，慢性腎臟病是一項需要跨科別團隊共同投入的疾病，但現行國際臨床指引，多半停留在理論原則層面，政府一直希望推動落地實踐的方法，讓臨床端清楚掌握各階段應採取的介入措施，使全國腎病照護更具流程化、標準化與可追蹤性，全面提升照護品質。
為此，健保署攜手台灣腎臟醫學會、中華民國心臟學會、中華民國糖尿病學會、台灣家庭醫學醫學會及台灣基層糖尿病學會，首度發布可在臨床端直接落地執行的2025年「慢性腎臟病臨床照護流程共識」，明確訂定介入時機與操作標準，希望能打造跨科別、跨層級的整合性照護模式。
腎病患者加入10年降9成洗腎風險
衛生福利部中央健保署署長陳亮妤表示，腎病整合照護已證實有效減少洗腎人數，但過往各家醫院科別所提供的治療處置不一。如今制定明確具體的腎病共照制度SOP，證實能延緩腎功能惡化，病人若能加入，10年內進入洗腎的風險僅為未加入者10%，顯示腎病管理目標從後期治療轉為早期預防的重要性。
衛生福利部國民健康署署長沈靜芬表示，慢性腎臟病的早期症狀不明顯、不易被察覺，但在30歲以上族群中，其盛行率已達10%，若再合併三高等慢性病，比例更攀升至30%。這反映兩件重要的事：第一，三高的預防與控制至關重要；第二，定期篩檢與健康檢查不可忽視，才能及早發現、及早介入。
共識統一慢性病控制、治療處置
台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，台灣慢性腎臟病盛行率高，平均每8人有1人受影響，但僅約10%知道自己生病。過去的臨床指引多半只強調「三高需控制在目標值內」，但對於何時應調整藥物、何時需要轉診等關鍵時機，卻缺乏明確規範，需靠醫療人員自行判斷，病患也可能承受延誤治療的風險。
台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟說明，腎臟病防治關鍵在於及早辨識高風險族群，他提出「胖糖老壓、心脂蛋、藥痛史菸」高風險因子口訣，分別是肥胖、高血糖、老化、高血壓、心臟病前期、高血脂，蛋白尿、長期服藥、痛風、腎臟疾病病史及吸菸，應落實每年定期進行腎功能檢查，以利早期發現慢性腎病、介入治療。
中華民國心臟學會理事長李貽恒指出，慢性腎病患者常同時合併糖尿病或心血管疾病，制定個人化慢性病控制目標相當重要。他強調，妥善控管血壓、血糖與膽固醇，不僅有助預防慢性腎臟病惡化，也能避免高達9成的心血管疾病（如心肌梗塞、心衰竭）發生風險。
台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉、台灣腎臟醫學會監事邱怡文共同表示，新共識明確建議，在腎功能篩檢時應同時檢查腎絲球過濾率（eGFR）與「尿液白蛋白與肌酸酐比值」（UACR）兩項指標進行風險分級，為個別化治療與照護策略的基礎，若任一項異常並持續3個月以上，即可診斷為慢性腎臟病，有慢性共病者，則建議由醫師進行評估與持續追蹤。
中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛補充，除了三高控制應依年齡與共病個別化調整，慢性腎病患者也需維持健康生活習慣，如戒菸、均衡飲食與規律運動等；若面臨腎功能惡化快速、蛋白尿嚴重或血壓難控等情況，及早轉介腎臟專科、即時監測病程，以降低透析與併發症風險。
沈靜芬補充，國健署自2025年起推動成人健檢補助880方案，內容含篩檢年齡下修至30歲、新增尿酸檢驗、腎病識能指導、慢病風險評估及運動飲食衛教。莊人祥強調，此共識出爐，象徵台灣邁入慢病整合照護新階段，將以2030年前降低三高慢性病死亡率三分之一為目標，推動全民邁向健康台灣。
