終結渣夫長期語言暴力 「工具人」妻子訴請離婚判准

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹許女結婚14年來，經常遭先生漠視、飆罵，甚至叫她滾，最後罹患恐慌症的許女再也無法忍受先生的長期惡言相向，憤而訴請休夫，新竹地院法官發現許女以長文一再向先生表達面對婚姻的感受及困境，痛訴自己只是先生的工具人，然而對方仍是冷漠未予回應，一再漠視妻子的委屈及苦處，從未正視婚姻所生問題，最後判准許女離婚。

許女說，陳男常在開車載她時有飆車、危險駕駛，及因故吼叫怒罵、叫她滾下車等行為，令她深感害怕，她多次與陳男溝通，陳男均消極不理會、已讀不回，甚至撂話「你是嫁給我的、我說的算」等語，或是大聲吼叫怒罵、叫她滾，她多年來隱忍陳男的大男人沙文態度，未見有何調整改變，長此以往夫妻關係逐漸惡化，已無情感互動。

許女感受自己僅是先生的助理、工具人。去年2月她向陳男表示自己恐慌及焦慮症惡化，須提高用藥劑量，先生均未關心或問候，去年4月分居後毫無聯繫互動，陳男得知她訴請離婚後，即迅速將其名下不動產移轉給與前妻所生兒子，今年5月派8名黑衣人到她公司門口，圍堵、要脅將對她提起侵害配偶權訴訟，要她放棄分配剩餘財產差額及簽署離婚協議書，她憤而訴請休夫。

法官調查，112年起許女多次傳訊向陳男表達心中的委屈及對這段婚姻的感受，諸如「你對我的惡言相向，我一切記在心中，這麼多年了，我認為我只是你的助理，不是親人也不是太太，……我想跟你離婚，因為，你看不到我的好和對你兒子的付出，我們當朋友會更自在些。」、「……上星期還說讓我們去鬥鬥看……你是我老公嗎？我得到的就是你對待我的這種態度。我覺得這14年來，你根本沒有愛過我，我只是你的附屬品。」

許女說「當你叫我滾的時候，我就告訴我自己，我不會讓你再一次的叫我滾……我再也不要為了你莫名的情緒出在我身上，讓我自己心酸難過流淚了。」、「回台南的路上，你又再一次把我趕下車，叫我滾回新竹時，我也徹底對你死心了，我受夠了這種假面婚姻的生活，我不想再繼續了，我對婚姻絕望，我的內心已無法擺脫與釋懷你當日面目猙獰的面孔與語氣。」

法官認為許女所傳內容，均無任何情緒激進用語，而是一再表達其所面對婚姻之感受及困境，然而陳男均仍是冷漠未予回應，一再漠視妻子的委屈及苦處，從未正視婚姻所生問題，最後判准許女休夫。

