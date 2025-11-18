終結罷免募款小物金流亂象 藍委提修法

國民黨立委王鴻薇、許宇甄今（18）日召開記者會，針對現行規範及管理政治獻金的政治獻金法，僅規範選舉活動，對於「其他政治相關活動」卻未有明確定義，無法可依、無法可管，多筆罷免活動從金流去向到剩餘金流不明，因此提案修正政治獻金法第二條，將「罷免」等政治活動納入規範，終結罷免金流斂財、爭議亂象。

王鴻薇(圖右)、許宇甄舉行記者會。(圖/中天新聞)

王鴻薇表示，民進黨帶頭的「大罷免」活動，除了政治惡鬥、製造社會對立外，底下政治金流更是難以估計，不少罷免案都發生違法募款情況，像是罷免基隆市長謝國樑的團體，透過募資平台「嘖嘖」違法超額募資716萬元，承諾罷免結束後會公開金流，並捐出剩餘款項，但罷免早落幕，金流卻至今無人交代，也引起支持者的撻伐。

廣告 廣告

王鴻薇說，針對立委牛煦庭的罷免團體，曾試圖宣布會將帳戶信託並公開帳戶，呼籲各界捐款，卻遭會計師以違反政治獻金法為理由拒絕接案，也因為募款疑慮的關係，為了「金」、「權」導致罷團分裂內鬥。

(圖/王鴻薇提供)

許宇甄則表示，罷免王鴻薇的惡霸團體最為嚴重，罷團的群組訊息就有所謂「文宣組長」宣稱，「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要支持者在現場「以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法。

許宇甄指出，霸團還成立「課金公媽」群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷團，甚至定期指定課金任務，「把民眾當盤子，把違法當遊戲。」

(圖/王鴻薇提供)

許宇甄進一步表示，這些惡罷團體無疑是鑽法律漏洞，但是檢舉提告，都被說無法可管而不了了之。監察院就提出，依現行公職人員選罷法及政治獻金法，罷免案提議人的領銜人與被罷免人欲進行募款，目前法無明文規定，促請加速罷免募款修法規範。內政部今年2月更提出政治獻金法修正草案，要增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金機制，但大罷免大失敗，一切全都停止。

王鴻薇直言，選舉、罷免是我國憲法賦予人民的參政權，但罷免等政治活動的募款無法可依、執行機關監察院更無法可管，罷免領銜人募款疑慮、支出和金流去向不明，這些民主活動變相成為斂財的手段。為使政治活動的募款有明確規範及管理，這次提出修法，讓罷免等政治活動納入政治獻金法規範，杜絕這些惡質選罷亂象。

延伸閱讀

普發新版全民安全指引 國防部：主動發放全國每戶1本

最新民調出爐！賴清德不滿意度過半 連鐵票倉雲嘉南也淪陷

一次看！陸日關係急遽惡化 賴清德、卓榮泰、鄭麗文、馬英九急喊話