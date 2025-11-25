終結腎病照護亂象！台灣首推標準化流程 跨科別協作提升療效

台灣透析人數和洗腎盛行率呈下降趨勢，為進一步落實「從治療走向預防」，健保署攜手五大醫學會，首度推出可直接落地執行的「慢性腎臟病臨床照護流程共識」。（王家瑜攝）

台灣透析人數和洗腎盛行率呈下降趨勢，為進一步落實「從治療走向預防」，健保署攜手五大醫學會，首度推出可直接落地執行的「慢性腎臟病臨床照護流程共識」，明確指引臨床流程的介入時機和標準，盼提供跨科別、跨層級的照護。

台灣腎臟醫學會、中華民國心臟學會、中華民國糖尿病學會、台灣家庭醫學醫學會及台灣基層糖尿病學會今天（25）共同召開記者會，首度推出在地實證、標準一致，可直接落第執行的「慢性腎臟病臨床照護流程共識」。

廣告 廣告

衛福部次長莊人祥指出，慢性腎臟疾病需要是跨科別團隊通通動起來的疾病，過去臨床常常會參考各國製作的指引，但如何落地實踐是一門藝術，透過這份共識，讓臨床端知道什麼時候要做什麼事情，讓全國腎病照護流程化、標準化、可追蹤化。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和舉例，過去指引常提醒腎病患者要控制三高，但未明確列出何時應調整藥物、何時需要轉診，第一線醫療人員往往得自行判斷，而不同科別的處置標準不一致，患者可能在反覆轉診中失去追蹤或面臨資訊斷層。

台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉說明，腎功能篩檢應同時檢查腎絲球過濾率（eGFR）和蛋白尿，只要任一項出現異常並持續3個月以上，即可診斷為慢性腎病，並進行風險分級，有助於個別化治療和照護。

台灣腎臟醫學會監事邱怡文補充，腎臟是過濾的器官，質和量都要兼顧，「量」指的是腎絲球過濾率，60以上屬於正常，「質」則是檢驗尿液，正常情況下沒有蛋白。

中華民國心臟學會理事長李貽恆指出，慢性腎病患者經常合併糖尿病或心血管疾病，須由跨專業團隊依照腎功能分期，制定個人化的三高控制目標。若能早期控制三高，不僅能減少後期腎臟病發生，還可避免90％的心臟血管疾病發生。

更多中時新聞網報導

衝擊千家醫美診所 學會盼暫緩

黃志博攜手小農 上架安心蛋

拔河運動員健康手冊 專業後盾