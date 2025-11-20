終結花蓮「傅氏王朝」！傳2026民進黨擬合作張峻 徐國勇：未知數

政治中心／黃韻璇報導

無黨籍花蓮議長張峻對民進黨的合作邀請做出表態。（圖／翻攝自張峻臉書）

2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，其中花蓮民進黨將派誰參選引發熱議，花蓮無黨籍議長張峻昨（20）日鬆口透露，民進黨確實曾接洽。對此，民進黨秘書長徐國勇受訪強調，目前仍是未知數。

2026地方選舉蓄勢待發，民進黨也在積極布局，傳出有找上花蓮無黨籍議長張峻合作。對此，他20日作出回應，表示當前的首要任務是處理光復鄉的災情重建，以及鳳林、萬榮地區的堤防缺口溢流防災工作，張峻也強調，「保障民眾日常生活回歸正常，是眼下最重要的任務」。

對於是否與民進黨合作，張峻回應將「後續再視情況而定」，並強調「花蓮確實需要改變，希望讓地方發展得更好」。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／資料照）

對此，民進黨秘書長徐國勇20日受訪時回應此事，針對花蓮選戰民進黨是否可能跟議長張峻合作，徐國勇表示，這都是未知數，因為張峻沒有宣布要參選，也不知道他的立場如何，不過也都是花蓮的好人選，而民進黨也有自己的好人選，會不會合作，這個以後再來談。

徐國勇透露，這在選對會裡面都有相關的討論，「你們提到張峻，我也必須坦白地講，大家都有這方面的猜測，那我也明白的講，花蓮也正在討論中」。

