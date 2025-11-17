終結資源浪費！英綠色技術淘金電廢 剛果鈷鏈重塑供需

圖／達志影像美聯社

全球電子廢棄物危機日益嚴峻，每年有超過1000億美元的關鍵戰略金屬被丟棄。為了改變這種高浪費的回收現狀，英國一家新創公司採用化學「低共熔溶劑」技術，提供綠色、高效的回收解方。然而，面對全球對稀有金屬資源的爆炸性需求，剛果等天然產區的供應仍是不可或缺。當地非正規採集引發倫理爭議，促使國家機構EGC介入，淨化供應鏈並改善基層礦工待遇。

在堆積如山的廢棄電路板和電子產品中，數百億美元的關鍵戰略金屬正被當作垃圾丟棄。面對全球如此巨大的資源浪費，英國一家新創公司決定透過新的化學技術，改變回收這些寶貴資源的方式。

DEScycle技術長 哈里斯：「DEScycle正在開創一種從廢棄電子垃圾中，回收貴金屬與關鍵金屬的新方法。這意味著，我們可以更快速、高效、乾淨、安全，且重要的是，以環境永續的方式回收這些金屬。」

這項突破性技術，是運用一種被稱為「低共熔溶劑」的特殊化學液體，能夠在室溫下，像在咖啡中溶解糖一樣，選擇性地將金屬從塑膠組件中分離出來，藉以取代傳統高汙染、高能耗的冶煉方法。

DEScycle技術長 哈里斯：「目前也有一些新興技術會使用酸這類危險化學品來處理這些材料，但我們的技術提供了一種更安全、高效的方式，能在幾分鐘內溶解大部分金屬，並將其回收，讓這些金屬可以再利用來製造新產品。」

作為供應鏈的末端環節，這種綠色技術極具經濟潛力，因為全球每年都有八成以上的電子垃圾沒被妥善回收，造成超過1000億美元的貴金屬被丟棄，在無形中積累了驚人的資源浪費。

英國北東部GAP集團執行長 穆迪：「這對環境的影響將非常巨大。以我們目前的做法為例，光是把這些材料運到日本，就已經產生了跨半個地球的碳足跡。」

為了阻止這些極具戰略意義的關鍵材料被持續丟棄，專家將電子廢品比喻為一座「城市礦山」，強調當中富含的鈷、鋰、鎳等稀有金屬，是維持工業發展和地緣政治穩定的關鍵材料，回收潛力不容忽視。

Material Focus執行董事 巴特勒：「2025 年發生的那些風波，包含有人喊著要併吞丹麥、烏克蘭的土地爭議、拉丁美洲出現的大型礦場，還有跟中國的地緣政治角力，其實都跟這個『城市礦山』裡的資源有關。」

然而，即使「城市礦山」潛力再大，光靠回收依然難以滿足全球對關鍵金屬的爆炸性需求，產業仍要靠天然產區供應。其中，全球最重要的鈷來源：剛果民主共和國，有相當大一部分仰賴非正規的手工採集，從追溯困難到缺乏保障的倫理問題層出不窮，也讓基層礦工迫切期盼收購方能改善採買與支付方式。

盧阿拉巴礦業合作社代表 佩帝：「我們希望對方能嘗試改變一下工作方式，因為跟中國人合作時，我們的做法不一樣。中國人是現金交易，中國人都是採用現金交易。」

面對全球供應鏈的道德壓力，剛果國家鈷業機構EGC採取行動，宣布生產首批一千噸可追溯的手工鈷，試圖透過正規化生產來淨化供應鏈，並改善礦工的薪酬和工作條件。

EGC總幹事 卡拉拉：「我們現在已經建立了一套方案，以管理我們的剛果手工鈷礦。我認為EGC，也就是我所代表的公司，確實是我們國家的主權工具，因為這些手工生產的鈷礦，是國家可掌控的最重要的資源。」

EGC方面已明確表明，公司的最終願景是讓國家控制的手工鈷，成為一項長期穩定的戰略資產；確保每一噸鈷的收購價格，在反映礦物本身的市場行情之餘，也全面保障採礦者的尊嚴，讓這項關鍵資源真正回饋到最底層的生產者。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

