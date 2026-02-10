終結連三年虧損，友達去年轉虧為盈再衝高新事業佔比

友達光電董事長暨集團執行長彭双浪今（10）日出席法說會，開心展示最新的Micro LED產品。（吳玲臻攝影）

友達光電今（10）日公布2025年第4季營收表現，倚賴車用和垂直領域應用雙軸轉型，改善毛利率，成功終結連續3年虧損。友達光電董事長暨集團執行長彭双浪指出，今年確立「顯示器、車用解決方案、垂直領域解決方案」三大營運支柱，目標在2030年以前，車用及垂直領域營收佔比將達7成，專注於獲利能力的改善與新興業務的發展。

友達光電（簡稱友達）2025年第4季營收701.4億元，季增率0.3%、年增率2.1%，合計全年合併營收為2,813.9億元，較2024年增加0.4%，順利轉虧為盈。

回顧過去一年，友達光電董事長暨集團執行長彭双浪指出，原本預期去年營收會逐季成長，但因為關稅、台幣升值，還有中國面板廠傾銷等議題，實際上下半年表現較疲軟，屬於「上熱下冷的一年」。

彭双浪表示，今年因為有世界盃題材，加上記憶體缺貨潮，第一季已經看到電視品牌商備貨，也預期反映在終端價格抬升。至於IT類產品，今年也將出現疫情購機、Win10結束服務之後的換機潮。

他指出，記憶體缺貨有可能讓終端售價提升，同時也可能影響終端需求，應謹慎看待，「現在產業比較關注的事情，應該是記憶體和其他零組件的缺料、漲價，對於IT終端需求的影響，的確看起來會有些變數，所以我們也在持續觀察。」

彭双浪表示，今年開始會個別呈現顯示器、車用解決方案和垂直領域解決方案3大營運支柱的財務表現，由本業顯示器作為穩固的現金流來源，支持新興業務的發展。彭双浪指出，目標在2030年以前，車用加上智慧零售、醫療、教育等垂直領域的營收要達到70%，「這兩個支柱不像顯示器起伏這麼大，過去幾年它們的毛利穩定地上升，所以未來希望能夠比較專注在這部分的獲利能力改善。」

友達光電近年也持續加碼高亮度、低功耗的Micro LED布局，鎖定車用顯示、穿戴裝置與高階顯示應用。彭双浪表示，在AI浪潮下，友達憑藉Micro LED技術，提出「4支箭」策略，其中涵蓋光通訊CPO、低軌衛星和AR眼鏡相關產品，會是未來2～3年內期待技術發酵的應用。

