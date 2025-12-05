終結連二黑 台幣周線翻紅 後市看升

美國聯準會（Fed）即將召開FOMC利率決策會議之際，美元指數重新站回99價位上方。市場普遍預期Fed將延續降息循環，全球資金環境有望進一步寬鬆，對股市形成支撐；然而，偏向寬鬆的政策前景也使美元多頭承受壓力。受美元走弱與外資積極匯入台股影響，新台幣本周呈現明顯升勢。

新台幣兌美元匯率昨（5）日收在31.258元，升值8分、升幅0.26%，不僅寫下連續三個交易日升值表現，更是半個月新高。單日成交量達14.025億美元。累計本周，新台幣已升值1.5角、漲幅0.48%，終結連二黑，周線翻紅，市場看升氣氛增溫。

外資買盤動能是推升新台幣的重要力量。據統計，外資在12月第一周轉為買超台股，推動熱錢回流。匯銀主管指出，在Fed 12月降息預期轉強，加上外資重新回補台股，市場逐步醞釀新台幣走升的氛圍。若下周外資買超延續，並有出口商加入拋匯行列，不排除新台幣匯價進一步向31元整數關卡靠攏。

美國國家經濟委員會主任哈塞特成為聯準會主席接班大熱門，市場對聯準會降息預期也大幅升高，市場預期在Fed唱「鴿」下，明年美元偏貶致非美貨幣有升值壓力。

針對此，央行外匯局長蔡烱民昨天表示，市場可能過度解讀Fed獨立性受損，即使哈塞特上任，Fed仍會依整體經濟（如通膨與就業）在FOMC中取得多數共識後作決策。

昨日主要亞幣全面走升，其中日圓勁揚0.4%，新台幣升0.26%，星元上漲0.07%，韓元小升0.01%，人民幣則維持平盤。

匯銀分析，市場關注焦點仍在Fed本次會議的政策訊號以及外資動向。若降息預期持續強化，加上台股延續強勢，法人普遍預期新台幣仍有表現空間，但仍需留意國際資金流向與地緣風險變化，可能對匯市帶來波動。

