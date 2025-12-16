終結連3年虧損！台電今年盈餘上看500億元

【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa

時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 2