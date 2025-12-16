終結連3年虧損！台電今年盈餘上看500億元
[NOWnews今日新聞] 台電今年1月至10月稅前盈餘為694億元，台電今（16）日透露，11月財報可能在損益兩平線附近，但按去年12月台電單月虧損逾百億元來估，12月應會虧損，全年盈餘預估上看500億元，也是結束2022年起的連續3年虧損。
據台電網站統計，今年1至10月稅前盈餘為694億元，主因為國際燃料價格下滑，再加上10月調漲民生用電價格，對於台電財務均有幫助。然而，台電負債比率仍高達90.6%，處於高水位。
台電副總蔡志孟表示，11月財報應可以達到損益兩平，12月台電按照往年應虧損逾百億元，預估今年營收約會落在500億元。
據悉，台電12月虧損較多主因是因為離岸風電併網，東北季風來臨發電量大增，台電按每度6元至7元的躉購費率收購，購入電力成本大增；今年有更多風電機組併網，12月虧損已在預期之內。
然而，台電賺錢，第一要務還是拿來「打虧」。今年第3次電價費率審議會時已決議，考量政府爭取台電撥補預算屢遭否決，決議台電公司因2022年起國際局勢變化，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
節電獎勵回歸「省多少、回饋多少」 台電取消1度84元最低獎勵金
「風光大縣」綠能併網量全國第一！台電彰化區處獲政府服務獎
電價波動風險變高！電價審議會：台電賺錢無須撥補電價穩定基金
其他人也在看
血崩就是打折日？台積電「下跌20元」噴出236.4億成交額 「這檔記憶體」大缺貨砸23億擴產！噴153億緊追成交王
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（16）日開盤即走弱，下跌145.84點，以27,721.10點開出；盤中賣壓加重，截至中午11時26分，加權指數下探至27,410.53...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 3
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 2
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
外資大倒ETF！0050慘遭提款44億元達連3賣 「這檔」也被倒破6萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（15）日終場下跌331.08點，收27866.94點，跌幅1.17%，成交金額為4375.9億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
記憶體缺貨潮帶飛！「封測大廠」連6漲強噴45.21% 華城300億訂單在手炸出84億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股走跌拖累大盤，台股今（15）日早盤震盪走低。截至10點30分，加權指數來到27,890.43點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
矽光子題材點火！「磊晶黑馬廠」10月獲利年增猛飆1650%轉盈 今噴漲停創新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠AI資料中心與高速光通訊需求爆發，磊晶廠英特磊IET-KY（4971）近來因攜手光通訊大廠光聖（6442）布局矽光子CPO（共同封...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股ETF除息周 三檔出眾
本周總計將有17檔台股ETF將進行除息，吸引306.8萬位受益人關注，其中以預估年化配息率來看，中信綠能及電動車（00896）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）三檔都衝上10％以上最受到市場關注，其餘一半以上也有超過5％以上的配息率。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
季減5.2萬股民！00919配息0.54元今最後買進日 7檔ETF年化配息率破6%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數逾128萬人的高股息ETF群益台灣精選高息（00919），上周五（12日）公告最新配息每單位實際配發金額為0.54...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
《興櫃股》威聯通公開申購凍結資金逾800億元 抽中投資人賺近20萬元
【時報記者莊丙農台北報導】威聯通(7805)將於12月22日掛牌上櫃，這次IPO無論競拍總金額或競拍申購張數，均吸引市場高度關注，上周公開收購結束，中籤率僅0.4％，以興櫃價格753元估算，中籤的投資人一張可賺將近20萬元。 威聯通本次競拍得標總金額達13.46億元，競拍合格投標張數達8,479張，競價拍賣得標加權平均價格達662.5元；在公開申購方面，上周公開申購日期結束，興櫃價格約753元，吸引投資人積極參與抽籤，本次抽籤申購張數達151,054張，若以公開申購張數607張計算，中籤率約0.4％，預計明天抽籤。以本次現增承銷價每股558元粗估，凍結市場資金約842.9億元。 威聯通是全球知名NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。受惠於AI時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用NAS滲透率擴大，公司營運持續穩健成長。 威聯通2024年營收59.07億元，稅後淨利11.88億元，每股盈餘17.58元；今年前三季營收45.96億元，年增6.1％，稅後淨利9.32億元、年增5.02％，每股盈餘30.84元，均創同期新時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
聯發科寫最強11月 法人估Q4 EPS 14.6元
[NOWnews今日新聞]IC設計大廠聯發科先前公布11月營收為468.96億元，月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於2026年對客戶漲價，加上202...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
多頭行情催油門 15檔土洋搶進
2025年進入尾聲，在聯準會如預期降息1碼並宣布購債下，台股加權指數上周最高直奔28,568點，再寫歷史高，專家分析，在外資未撤場、內資熱錢持續澆灌下，預估台股年底前仍有再締新猷機會，欣興（3037）、台積電（2330）及日電貿（3090）等15檔，今年前11月累計營收已領先超越去年全年，且本月來土洋法人攜手買超股，可望扮吸金焦點。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
千金股剩25檔！精測唯一紅盤 旭隼落馬
全球無廠半導體廠龍頭博通（Broadcom）股價暴跌11%，主要因客製化AI處理器毛利率問題，引發晶片股連鎖反應，費城半導體指數重挫5%，今早股災延伸到台股千金股，除精測1檔勉強紅盤，全數一片綠油油，旭隼（6409）更落馬跌出1000元俱樂部，千金股少一檔只剩下25檔。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
「這電源大廠」沒有淡季？AI電力怪獸全面啟動！ 法人狂喊明年EPS衝破30元新高天花板
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台達電公布11月營收成績單，雖然月減11.9%，但年增幅度高達37.9%，整體表現落在市場預期區間內。法人指出，時序進入傳統出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金馬好年冬 大摩：台積2026獲利大增2成
市場對AI成長預期拉滿、幾無容錯空間，台積電ADR短線雖受博通、甲骨文股價下挫拖累而修正，儘管尚未將大陸GPU晶圓代工商機納入台積電的財務模型，但摩根士丹利仍看好其2026年獲利大增2成，迎接金馬「好年冬」；2027年成長上看3成以上，為台積電度過短線風波注入強心針。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「這檔」記憶體股目標價喊百元！三大法人卻倒10萬張 鴻海、台積電也遭殃
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數今（15）日終場加權指數下跌331.08點，收27866.94點，跌幅1.17%，成交金額為4375.9億元。據證交所盤後籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
低軌衛星熱 華通、啟碁權證夯
特斯拉執行長馬斯克創辦的太空科技巨擘SpaceX，將於2026年啟動首次公開發行（IPO），拉高低軌衛星題材市場討論度，台股相關概念股群起表態，華通（2313）、啟碁（6285）股價15日無懼大盤回檔賣壓，雙雙逆勢走揚，分別上漲6.56％、2.49％。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 1
股價一度猛拉358%！「PCB飆股」11月獲利年增近82% 估Q4站上營運高峰
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠於AI伺服器帶動高階銅箔基板（CCL）需求強勁，PCB飆股金居（8358）因股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（15）日應主...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
AI泡沫憂慮再起、科技股全面下殺 台積電跌回1450元 台股失守兩萬八關卡
近期市場對於AI泡沫擔憂再起，上週五美股納斯達克指數、標普500指數皆下跌超過1%，個股影響更大，博通崩跌11.43%，輝達也下跌3.27%，台股早盤也受到影響，台積電下跌約2%，加權指數下跌超過400點，失守兩萬八千點大關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話