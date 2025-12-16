終結連3虧！電價調漲加上成本緩降效益 台電今年盈餘上看550億元

台電今年可望結束連續3年虧損，盈餘上看550億元。吳馥馨攝



台電副總蔡志孟今（16）日表示，11月財報可能在損益兩平線附近，但按去年12月台電單月虧損逾百億元來估，12月應該會虧損。外界再根據台電1-10月稅前盈餘為694億元來預估，台電今年盈餘上看550億元，結束自2022年起的連續3年虧損，終於轉虧為盈。

據了解，去年12月台電虧損逾百億元的原因是離岸風電併網，東北季風來臨發電量大增，台電按每度6元至7元的躉購費率收購，購入電力成本大增。而今年以來又有更多離岸風電陸續併網發電，今年12月虧損已在預料之內。

至於台電今年10月1日起，住宅電價平均上漲3.12%，小商店電價平均上漲0.96%，由於調整時已近年底，對台電今年效益約只有增收14億元至15億元左右。

雖然外界推估台電今年盈餘上看550億元，但截至今年10月，台電帳上仍有3,527億元的累積虧損待弭平，負債比90.6%，加上電網韌性建設所需支出，明年恐怕沒有調降電價的空間。

也因此，經濟部日前召開今年第3次電價費率審議會時也決議，考量政府爭取台電撥補預算屢遭否決，決議台電公司因2022年起國際局勢變化，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。

去年台電雖已2度調漲電價，但燃料成本仍在高點，也未獲撥補，2024年最後稅後淨損411億元，是連續第3年虧損，今年則有望終止連3虧，終於轉虧為盈。

