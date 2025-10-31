終結連4顆衰退藍燈！ 9月製造業燈號轉黃藍燈

〔記者林菁樺／台北報導〕製造業景氣信號回升!台經院(31日)發布製造業景氣燈號，從代表景氣「衰退」的藍燈，轉為代表景氣「低迷」的黃藍燈，終結連四顆藍燈。

台經院指出，美、中製造業PMI較上月改善，但仍處於衰退區間，全球製造業復甦力道依舊疲軟。國內製造業部份，電子、資通訊產品需求續強，傳產產品雖市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，台股受惠美股帶動，推升股市出現價量齊揚走勢。

台經院指出，製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法的比重，較上月調查有所下降，經營環境指標顯著改善。製造業景氣信號值由今年8月的9.57分，增加1.49分至9月的11.06分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的「黃藍燈」，結束連續4個月的藍燈，景氣信號值也創今年5月後新高。

台經院就9月景氣信號各主要組成項目觀察，有5項目分數增加，1項減少，以經營環境面增加0.68分增幅最大，其次依序為需求面、售價面及原物料投入面分別增加0.43、0.38及0.08分，成本面則減少0.08分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

五大類別產業當中，民生類維持景氣低迷的黃藍燈、石化橡膠大類中化學製品、塑橡膠製品都持續是代表衰退的藍燈；金屬機械類當中，基本金屬業維持藍燈、但機械業受惠於半導體業大廠擴充產能，而轉為代表低迷的黃藍燈。

電子零組件業方面持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈；電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於AI應用、雲端產業等需求強勁，轉為代表揚升的黃紅燈。有統計的製造業別當中，電腦產品、電腦組件、半導體是唯3顆繁榮的紅燈產業。運輸大類中，汽車及其零件方面持續為代表景氣衰退的藍燈。

展望未來，台經院認為，因台美關稅談判尚未取得具體進展，加上美國關稅對全球影響逐漸擴大，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度，未來仍須持續觀察外部風險變化。

