終結連7年成長！2025年房地合一稅大減26% 僅這兩縣市正成長

2025年全台個人房地合一稅收共計523.82億元，較去年大幅縮減26.8%，終結連續7年的增長紀錄。



全台房市告別飆漲年代！依財政部最新資料，2025年全台個人房地合一稅收共計523.82億元，較去年大幅縮減26.8%，終結連續7年增長紀錄。在央行重拳打炒房與投資盤散去下，全台僅新北市與連江縣維持正成長，其餘20縣市全數下滑，其中，過去房市熱絡的新竹縣市稅收驚現「腰斬」，而新北市則憑藉強勁的剛性需求與重劃區轉手增值空間，逆勢增長6.8%蟬聯「稅收王」。

根據統計，全台2025年個人房地合一稅收共達523.82億元，年減26.8%，為該稅以來首度出現負成長；其中，2025年房地合一「稅收王」寶座，由新北市蟬聯，該市去年個人房地合一稅收共達147.24億元，與去年相比漲幅達6.8%，為全台唯二仍有正成長的縣市。

至於其餘五都，房地合一稅收皆大減3成左右，而過去曾數度蟬聯稅收王的台中市表現略顯遜色，年收87.9億元的個人房地合一稅，雖仍排名全台亞軍，不過年跌35%為六都中跌幅最高。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，房地合一稅過去以房價基期較低的中南部縣市，漲勢最凌厲，如台中市近年房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾於2017至2023年蟬聯多年冠軍，直至2024年才以些微差距無緣稅收王寶座；不過，2025年吹起房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，且投資買盤散去，令漲多區域出現價格回吐。

至於新北市有不少重劃區議題，過往早期入手價格親民，待區域機能發展成熟，轉手自然有增值空間，加上在地人口剛性需求強勁，確立新北作為新一代房地合一稅收霸主的地位。

值得注意的是，賴志昶補充，以往有科技新貴加持的新竹縣、市，去年個人房地合一稅收腰斬，跌幅分別達56.4%與49%，其中新竹縣之跌幅更位居全台冠軍，顯示在大新竹房價基期發展過高，與投資族群出手謹慎等雙重影響下，過往為「房市明燈」的科技園區議題縣市，房市交易熱度也出現明顯退燒。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，2025年全台個人房地合一稅收大減，反映央行重拳打房，確實達到抑制房價效果，市場也回歸自住與長期置產需求，不過可觀察到北部都會區如新北市，在逆風中仍相對具成長量能，也意味著房市盤整修正期間，房價走向回歸基本供需，其中地段優勢，仍是購屋族進場前應審慎評估的要點。

