終結雙重國籍 美參議員提出「單一國籍法案」

美國共和黨籍聯邦參議員莫雷諾，提出一項名為「2025單一國籍」的法案，要求終結美國的雙重國籍，今後美國公民，只能選擇單一國籍。

美國俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員莫雷諾提出「2025單一國籍法案」，將要求持有外國籍的美國公民，只能選擇單一國籍。而未來任何美國公民一旦取得了外國國籍，將視同自動放棄美國籍。（葉柏毅報導）

福斯新聞報導，莫雷諾出生於哥倫比亞，後來放棄了哥倫比亞國籍。莫雷諾表示，在他18歲的時候，成為了美國公民，這是他生命中最偉大的榮耀。他並且強調，宣誓效忠美利堅合眾國，而且只效忠美利堅合眾國，是一種榮譽。成為美國公民也是一種榮譽與特權。因此，美國是到了該「永遠終結雙重國籍」的時候了。

莫雷諾的「2025單一國籍法案」，目的是改變現行移民法，擔心雙重國籍可能產生「利益衝突和忠誠度分裂」，因此要求目前持有雙重國籍的美國公民，做出單一國籍選擇。

莫雷諾的法案，與川普政府對移民問題的強硬立場相互呼應，這也並不是美國國會首次試圖推翻雙重國籍法。美國現行法律允許公民同時擁有本國和外國國籍，並未要求個人必須選擇放棄其中一國國籍。