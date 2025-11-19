終結雞排之亂！台大學生會喊「我來扛」發500份條件曝

一名自稱台大大氣科學系的學生日前在匿名社群平台發文預測台北市將因颱風放假至少兩日，未料打賭輸了卻「放鳥」沒發放雞排和珍奶，對此，台大學生會昨日宣布「校務建言換雞排」，只要留言突破500則，將爭取預算發500份雞排給學生。

雞排之亂引起台大學生會注意，並發起「校務建言換雞排」活動。（圖／翻攝台大學生會IG）

台大學生會於18日在instagram發文表示，「大家好，這裡是台大學生會！ 這幾天全校討論度最高的話題，莫過於一名自稱大氣系的學生，匿名在黑特帝大上做出颱風假預測，卻失準而未能兌現雞排承諾的烏龍事件。同學們失望的聲音也傳到了我們耳中，既然雞排還沒等到，那就由學生會來給大家一個更有意義而務實的版本！」

台大學生會指出，校長續任會議將於12月13日舉行，學生會正在與校內學生自治組織籌備相關事宜，看到全校都在等雞排，我們在想，就讓「發雞排成為校務改革的起點」，因此希望和學生們一起討論現在台大待改善之處以及未來台大能發展的模樣，無論是交通、空間、課程、學餐、住宿……通通都可以參與連署。

台大學生會表示，連署留言破500則，學生會直接向學代會提案申請預算，學代會審議通過後，便能500份雞排給大家。台大學生會也強調：「發放方式與細節將在達標後以另則貼文公布，不跑路、不失蹤」。

