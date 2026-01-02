終結黑箱作業 衛廣法修正案三讀：NCC諮詢會議紀錄須提供申請人

國家通訊傳播委員會（NCC）在審議中天電視換照案中引發爭議，該案至今仍在訴訟中，且NCC多次敗訴。國民黨立委羅智強提案修正「衛星廣播電視法第20條」修正草案，該案今於立院三讀通過。

衛廣法修正三讀。（圖/中天新聞）

國民黨立委羅智強提出修正「衛星廣播電視法第20條」草案，指出鑑於現行規定明定，主管機關審議衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司之申設、評鑑及換照時，應召開諮詢會議，惟諮詢內容影響審議結果甚重，卻屢傳諮詢意見外洩予申請人以外之第三人，申請人卻無從知悉諮詢會議之結論與評分結果，致諮詢會議淪為黑箱作業，有損程序公正與社會之信賴。為強化獨立機關施政之透明度與公信力，其諮詢會議之委員及會議紀錄自應提供予申請人，以促進衛星廣播電視業者依諮詢會議之意見精進改善，提升衛星廣播電視事業產業發展，落實資訊公開原則。要求於「衛星廣播電視法第20條」增加文字，「諮詢委員名單及諮詢會議紀錄應於會議後三十日內提供予申請人。前項所稱之會議記錄係指未遮蔽內容之出席委員名單、會議議程、評鑑意見、評分表及決議。」。

羅智強強調，提供 申請人 諮詢委員名單及會議紀錄不僅能夠強化NCC的公信力，也能讓社會大眾檢視程序的公正性。（圖/中天新聞）

立院今天（2日）舉行朝野協商，羅智強強調，提供申請人諮詢委員名單及會議紀錄不僅能夠強化NCC的公信力，也能讓社會大眾檢視程序的公正性。然而，民進黨立委林楚茵對此表示擔憂，指出修正案中的「申請人」定義模糊，可能涉及營業秘密問題，並且評選過程中若產生爭議，申請人也有渠道提出申訴。民眾黨副總召張啟楷則呼籲應公開諮詢會議的內容，以增進透明度。

NCC代理主委陳崇樹則表示，諮詢會議的性質為純粹諮詢，若公開委員的個別意見，可能不利於擴大公民參與。最終，經過討論無法達成共識，該案交由院會處理，經過院會表決，藍白聯手55人贊成，民進黨49人反對，因此全案三讀通過。

